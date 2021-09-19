Россияне рассказали, чего ждут от новой Госдумы

завершилось трехдневное голосование в Государственную Думу Российской Федерации. Фото: Олег УКЛАДОВ

Артур ЧИЛИНГАРОВ, Герой Советского Союза, Герой России, депутат прежней Госдумы:

- Еще более четкой работы. Но лично мне хотелось бы еще и поддержки в организации дрейфующей станции «Северный полюс», куда я полечу сам вместе с «Комсомолкой».

Екатерина ЗОТИНА, мама четырех детей, воспитатель детсада, Пермь:

- Жду повышения зарплат педагогам и медикам. Я много лет работаю в детсаду, считаю, у нас унизительные зарплаты. И воспитатели, и учителя, и врачи работают на износ, сверхурочно, чтобы получать деньги, на которые можно нормально жить.

Андрей ФЕДОРИН, горный инженер предприятия «Макеевуголь», ДНР:

- Граждане России, проживающие в Донбассе, впервые проголосовали на выборах в Госдуму. Я голосовал удаленно - нет времени ездить через границу. От новой Думы жду поддержки простых людей Донбасса. Чтобы у нас тут была нормальная жизнь. И волевого решения, чтобы наши республики стали частью России.

Андрей УРГАНТ, актер театра и кино, Санкт-Петербург:

- Это провокационный вопрос... Зачем-то человек же баллотируется в депутаты? Он, наверное, хочет сделать жизнь людей лучше? Вот я и хочу, чтобы наша жизнь стала лучше. И надо, чтобы депутаты обязательно занялись этим, потому что они - слуги народа. А пока получается, что мы их слуги. У них огромные зарплаты. А мы платим деньги в Пенсионный фонд всю жизнь, а потом получаем пенсию по 8 тысяч рублей.

Ольга ФИЛИППОВА, 100-летняя избирательница из Петергофа:

- Я сама пришла на участок и проголосовала за то, чтобы мои дети и внуки хорошо жили, чтобы была у них работа. А какие законы депутаты новой Думы будут принимать, не мне решать. Пусть сами определят. Лично меня все устраивает. Пенсия у меня хорошая.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем:

- Главное, чтобы депутаты отрабатывали свою зарплату. Я сам избирался и был свидетелем, как некоторые «избранники» прогуливают заседания по важным вопросам. Еще чтобы подняли минимальную зарплату.

Юрий КУКЛАЧЕВ, народный артист России, дрессировщик кошек:

- Только хорошего.

Юрий Энтин, поэт-песенник:

- Я уже не такой политизированный человек, как был, например, в 1991 году, когда наша страна выбрала новый демократический путь - и я его горячо поддерживал. Теперь занимаю нейтральную позицию. И ничего особенного, в том числе, от Думы не жду. Хотелось бы побольше детских песен. Но в этом депутаты вряд ли помогут.