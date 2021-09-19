Электронное голосование на выборах в Госдуму-2021 в регионах: как распределились голоса между партиями

Электронное голосование на выборах в Госдуму-2021 затронуло шесть субъектов Российской Федерации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Точное число участников дистанционного электронного голосования в шести городах - 588249 человек (данные по Москве поступят позже).

Больше всего "немосковских" участников ДЭГ - 186052 - оказалось в Ростовской области, меньше всего - 18621 - в городе-герое Севастополе. У ростовчан " в сети" самой популярной партией оказалась Единая Россия - более 186 тысяч голосов, на втором месте КПРФ и на третьем ЛДПР - 24 тысячи и 19.5 тысяч соответственно.

В городе русской воинской славу на берегу самого Черного моря также больше всего получила ЕР - более 10 тысяч. А вот либерал-демократы чуть обошли коммунистов - 1793 против 1754 голоса.

Вообще КПРФ на второй позиции в четырех из шести субъектов.. а на третьей позиции в двух регионах неожиданно оказались... "Новые люди" - в Курской и Мурманской областях!

А что же "Справедливая Россия - За правду"? Они вторые в Ярославской области с 14598 голосами и третьи в Нижегородской .области с 12915 голосами.

Абсолютно худший результат показала партия "Гражданская платформа" - всего 19 голосов в Севастополе и 125 в Мурманской области.

Не нашло большого отклика и Яблоко - в шести городах одна из старейших партий страны не набрала и 7.5 тысяч.

Несмотря на прогнозы о том, что электронное голосование - это для молодых и нередко оппозиционно настроенных, в регионах партия власти получила немало сторонников среди пользователей электронных госуслуг и вообще тех, кто в сети - как рыба в воде. 75% проголосовавших в ДЭГ - люди старше 35 лет, а около 10 % - те, кто старше 60!

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