Анекдоты: Депутаты примут закон, по которому стать депутатом может только тот, кто уже депутат

- Доктор, меня беспокоит состояние российской экономики.

- Ну что вы, голубчик, никакой такой российской экономики нет! Это все выдумки, фантазии ваши! Вы, наверное, водочку любите?..

* * *

Психиатр спрашивает у пациентки:

- Скажите, а нет ли в вашей семье случаев мании величия?

- Иногда мой муж заявляет, что он глава семьи.

* * *

- Вы уже пять лет живете абсолютно без еды, как вам это удалось? Вы, наверное, брали уроки у тибетских монахов?

- Нет, я брал ипотеку.

* * *

Есть два типа людей: те, кто собирается в отпуск за неделю до его начала, и те, кто просыпается за два часа до вылета и пытается сообразить, где лежит паспорт. Обычно они женаты друг на друге.

* * *

На парковке для пяти машин обычно умещается только три дамских автомобиля.

* * *

Если в РФ закроют интернет, то как ученые «Сколково» будут заказывать на АliЕхрrеss свои новейшие разработки?

* * *

Если вы сумели заставить себя прекратить грызть семечки, когда там еще оставалась половина пакета, то побороть героиновую зависимость для вас вообще пара пустяков.

* * *

- А вы матом ругаетесь?

- Не только ругаюсь, но и похвалить могу!

* * *

- Помнишь, ты мне дал 5000 рублей и я тебе их не вернул?

- Помню.

- Можешь еще раз так дать?

* * *

Самая социально незащищенная прослойка населения - безработный москвич.

По статистике, больше всего угонов иномарок премиум-класса происходит именно у них.

* * *

Интересно, почему, когда жена говорит: «Что это за наглая мохнатая морда развалилась на моей подушке?», муж и кошка поднимают головы одновременно?

* * *

Жена сидит за компьютером, рядом стоит бутылочка мартини.

Она наливает, что-то бормочет, и в этот момент муж спрашивает:

- Ты что, одна стала пить?

- Не мешай! У нас девичник по скайпу!

* * *

Прокурор:

- Подсудимый совершил преступление, редкое по смелости, ловкости и богатству фантазии.

- Нечего меня захваливать, я все равно не признаюсь!