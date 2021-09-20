Анекдоты: Депутаты примут закон, по которому стать депутатом может только тот, кто уже депутат

- Доктор, меня беспокоит состояние российской экономики.
- Ну что вы, голубчик, никакой такой российской экономики нет! Это все выдумки, фантазии ваши! Вы, наверное, водочку любите?..
* * *
Психиатр спрашивает у пациентки:
- Скажите, а нет ли в вашей семье случаев мании величия?
- Иногда мой муж заявляет, что он глава семьи.
* * *
- Вы уже пять лет живете абсолютно без еды, как вам это удалось? Вы, наверное, брали уроки у тибетских монахов?
- Нет, я брал ипотеку.
* * *
Есть два типа людей: те, кто собирается в отпуск за неделю до его начала, и те, кто просыпается за два часа до вылета и пытается сообразить, где лежит паспорт. Обычно они женаты друг на друге.
* * *
На парковке для пяти машин обычно умещается только три дамских автомобиля.
* * *
Если в РФ закроют интернет, то как ученые «Сколково» будут заказывать на АliЕхрrеss свои новейшие разработки?
* * *
Если вы сумели заставить себя прекратить грызть семечки, когда там еще оставалась половина пакета, то побороть героиновую зависимость для вас вообще пара пустяков.
* * *
- А вы матом ругаетесь?
- Не только ругаюсь, но и похвалить могу!
* * *
- Помнишь, ты мне дал 5000 рублей и я тебе их не вернул?
- Помню.
- Можешь еще раз так дать?
* * *
Самая социально незащищенная прослойка населения - безработный москвич.
По статистике, больше всего угонов иномарок премиум-класса происходит именно у них.
* * *
Интересно, почему, когда жена говорит: «Что это за наглая мохнатая морда развалилась на моей подушке?», муж и кошка поднимают головы одновременно?
* * *
Жена сидит за компьютером, рядом стоит бутылочка мартини.
Она наливает, что-то бормочет, и в этот момент муж спрашивает:
- Ты что, одна стала пить?
- Не мешай! У нас девичник по скайпу!
* * *
Прокурор:
- Подсудимый совершил преступление, редкое по смелости, ловкости и богатству фантазии.
- Нечего меня захваливать, я все равно не признаюсь!