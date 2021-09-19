Медведев заболел и не пришел в штаб "Единой России"

Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

После официального завершения голосования в Думу руководство Единой России провело в выборном штабе торжественную встречу со сторонниками. На мероприятие приехало три лидера федерального партийного списка из пяти (Проценко, Кузнецова и Шмелева) — Шойгу и Лавров штаб так и не посетили. Зато время нашел Сергей Собянин, глава списка партии в Москве.

- С чистой и честной победой поздравляю, - начал секретарь генсовета Едра Андрей Турчак.

Политик объяснил, почему на празднование победы не приехал лидер партии: «Медведев приболел, у него сильный кашель, но он просил передать всем слова благодарности».

Собянин в свою очередь рассказал об эффективности электронного голосования.

- Около 50% избирателей пришли и проголосовали — небывалая активность. Впервые масштабно применили электронное голосование, два миллиона человек им воспользовалось. Оно выдержало все испытания: техническую нагрузку, DDoS-атаки, - рассказал столичный градоначальник.

Явка в электронном голосовании бьет все рекорды обычной формы. Удаленно в выборах участвовали 96,5% из тех, кто записался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У «Единоросов» не было противников, а «Новые люди» еще удивят: Кто выиграл и кто проиграл выборы в Госдуму

Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов подвел для kp.ru итог выборам в Госдуму (подробности)