Как отметили победу «Единороссы»: шампанское «Балаклава» и пирожки с мясом

Волонтеры приветствуют членов федеральной пятерки "Единой России" в Штабе общественной поддержки партии. Фото: кадр видео Арзу Пашаева/ТАСС

«Единая Россия» к отмечанию своей победы на выборах в Думу подошла с размахом. Для начала перед общественной приемной в центре Москвы, где находится штаб, поставили дежурную скорую и пожарную машину.

Фасад завесили иллюминацией. Рядом - сразу три мобильных кофейни. Увы, вечером в Москве полил дождь, и все, кто пришел поздравить «ЕдРо», предпочли отсидеться внутри.

А там оказалось людно. Тут собрались студенты в толстовках «Молодой гвардии».

Массовики-организаторы, надрывая связки, пытались выстроить молодежь рядами и раздать им плакаты: «Чистая победа», «Народная программа».

Отдам должное студентам, все как один попались политически подкованные. То есть ничего, кроме того, что нужно, они мне не сказали.

- Вы зачем сюда пришли? - спросил я одного парня.

- Поддержать партию!

- А вы? - подхожу к девушке.

- Я рада, что партия реальных дел победила и сможет дальше принимать правильные законы.

Веселее всего было в пресс-центре. Через полчаса после официального окончания голосования тут начали открывать шампанское «Балаклава». Рядом на столе выложили закуску: канапе и пирожки с мясом.

Уставшие операторы потянулись за бокалами с шампанским. Но не спецкор kp.ru, которому еще ночью работать!

Уже в ночи штаб должна была посетить пятерка лидеров партсписка ЕР...

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