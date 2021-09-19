Зюганов о выборах: "Такой поддержки, как сейчас, у нас не было с 1996 года"

Руководство КПРФ в выборном штабе партии. Фото: Александр ГАМОВ

...Еще за три дня до голосования соратники Генсека Зюганова меня предупредили:

- Ты - как в прошлом член КПСС - аккредитован в VIP-зону.

Чем она отличается от зоны обычной, я не уточнил. И, похоже, зря!

А получилось так. В Малом Сухаревском переулке - у железной ограды и железных же ворот (а это - только - “тс-с» и есть ЦК КПРФ) я встретил небольшую очередь коллег. Некоторые были мои знакомые. И - когда собратья по перу гуськом двинулись в сторону одноэтажного здания в темноте, меня вдруг вывели из строя:

- А Вам, Александр Петрович, вот сюда налево - в VIP-зону!

И показали на двухэтажный особняк. Если бы это было сказано шёпотом, я, может быть, и заколебался бы и жевал бы сейчас что-нибудь пролетарское - жареного гуся или поросёнка. А со всеми... Бутерброды с колбасой. Кофе в пластиковых стаканчиках.

«Пресс-центр» - маломерка 10 на 10. Штук 30 камер, лес микрофонов. Журналисты сидят все в одежде. В общем, подход - ну, чисто пролетарский! Я был в разных штабах - у Путина, у Жириновского, у Миронова... Но - чтобы без гардероба!

КПРФ не дождался финального свистка и собрал журналистов заранее Фото: Александр ГАМОВ

А подводить итоги Зюганов решил заранее - без несколько минут 19 часов. То есть, ещё вовсю шли, хотя уже и заканчивались, выборы. Тем не менее, Геннадий Андреевич со своими соратниками пришел в тесный коммунистический пресс-центр, чтобы рассказать о «тотальных нарушениях», происходящих в эти самые минуты на просторах страны. А по пути рассказал о своих ожиданиях от выборов:

- [Больше, чем имевшиеся] 42 мандата. У нас было и больше мандатов. Такой поддержки, как сейчас, у нас не было с 1996 года. А вот почему лидер КПРФ не дождался финального свистка и собрал журналистов заранее, он так и не ответил.

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