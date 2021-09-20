Французы пожаловались на то, что живут сейчас хуже, чем 10 лет назад

С приходом пандемии привычная жизнь большинства французов кардинально изменилась Фото: REUTERS

Французские социологи опубликовали данные опроса горожан. Социологи выяснили, насколько жителям Парижа, а также и других крупных городов Франции, комфортно живется, хватает ли им денег и чувствуют ли они себя защищенными.

- Мы живем сейчас в непростое время, оно сложное как с экономической точки зрения, так и с социальной, - говорят авторы исследования. – С приходом пандемии привычная жизнь большинства французов кардинально изменилась. Привыкшие к общению люди вынуждены менять свой уклад жизни. Они стали реже говорить и встречаться не только с друзьями, но и с коллегами, потому что многие перешли на удаленный формат работы.

Результаты исследования показали: 39% респондентов ответили, что живут хуже, чем 10 лет назад. По их мнению, условия ухудшились из-за роста цен на большинство товаров и услуг.

Также французы отметили, что на качество их жизни отрицательно повлияли высокая стоимость электроэнергии и подорожание продуктов питания. Также помимо дорогой медицины они указали на дороговизну медстраховки и аренды жилья.

Когда социологи спросили – какой суммы денег вам не хватает для полного счастья? - все как один ответили, что им не помешало бы иметь дополнительные €500 в дополнение к зарплате или пенсии.

- Порадовало лишь то, что 6 из 10 опрошенных все-таки сказали, что у них есть планы на жизнь, они настроены оптимистично, поскольку имеют занятия, которые дают им дополнительный заработок, - рассказали ученые. – И это дает надежду на то, что как минимум половина жителей страны сможет преодолеть экономический кризис, связанный с COVID-19.