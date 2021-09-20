Заходите к нам на монолог

Детектив «Подражатель» выходит на экраны с 20 сентября Фото: кадр из фильма

Не исключено, что сценарист детектива «Подражатель» («Россия 1», с 20 сентября, понедельник - четверг, 21.20) недавно в очередной раз пересмотрел «Молчание ягнят» - именно об этом классическом триллере сразу вспоминаешь, знакомясь с сюжетом нового отечественного сериала. Итак, в центре внимания здесь находится Анастасия Перевезенцева (Евгения Крюкова), безжалостная убийца, которую за ее злодеяния надолго упекли за решетку. Преступница обладала уникальным почерком, и почерк этот стражи порядка внезапно разглядели в действиях нового душегуба, который спустя годы вышел на кровавую охоту. Преступник и сам не стесняется своего пристрастия к стилю своей знаменитой «коллеги» и вскоре объявляет себя ее подражателем. К кому следователи идут за помощью? Конечно же, к томящейся в застенках Перевезенцевой: мол, вам вашего поклонника понять проще, вот и сделайте наконец доброе дело, объясните, как поймать мерзавца. Нелегкое бремя общения с легендарной убийцей берет на себя молодой следователь (Полина Филоненко).

Что же касается создателей комедии «Готовы на все» (СТС, с 20 сентября, понедельник - четверг, 19.00), то они, возможно, вдохновлялись знаменитым американским сериалом «Удивительная миссис Мейзел», ведь главная героиня в исполнении Агнии Кузнецовой увлекается стендап-комедией и довольно успешно выступает в клубах со своими монологами. Впрочем, как и у вышеупомянутой миссис Мейзел, которая также поначалу воспринимала эти монологи как хобби, у Кати Скворцовой есть «нормальная» работа - она трудится программистом и в принципе неплохо себя чувствует, до тех пор пока не получает неприятные новости от врача. Оказывается, Кате в ее 32 необходимо срочно родить, иначе потом шанса завести ребенка уже не будет.

Создатели комедии «Готовы на все», возможно, вдохновлялись знаменитым американским сериалом «Удивительная миссис Мейзел» Фото: кадр из фильма

ЧТО ЕЩЕ?

На Первом канале наконец стартует снятый аж три года назад приключенческий сериал «Русские горки» (с 20 сентября, понедельник - четверг, 21.30), который переносит нас в середину прошлого века, в послевоенные годы. Здесь проблемы посерьезнее позднего деторождения - история крутится вокруг советских разведчиц, английских шпионов и, конечно же, разбитых сердец. В фильме играют Константин Лавроненко, Екатерина Вилкова, Карина Андоленко, Иван Колесников, Лянка Грыу и многие другие популярные актеры.