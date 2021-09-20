Заходите к нам на монолог

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Звезды20 сентября 2021 10:27

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На этой неделе нас ждет комедия о девушке, занимающейся стендапом, и детектив о поисках изощренного маньяка
Глеб ГУБАРЕВГлеб ГУБАРЕВ
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Детектив «Подражатель» выходит на экраны с 20 сентября

Детектив «Подражатель» выходит на экраны с 20 сентября

Фото: кадр из фильма

Не исключено, что сценарист детектива «Подражатель» («Россия 1», с 20 сентября, понедельник - четверг, 21.20) недавно в очередной раз пересмотрел «Молчание ягнят» - именно об этом классическом триллере сразу вспоминаешь, знакомясь с сюжетом нового отечественного сериала. Итак, в центре внимания здесь находится Анастасия Перевезенцева (Евгения Крюкова), безжалостная убийца, которую за ее злодеяния надолго упекли за решетку. Преступница обладала уникальным почерком, и почерк этот стражи порядка внезапно разглядели в действиях нового душегуба, который спустя годы вышел на кровавую охоту. Преступник и сам не стесняется своего пристрастия к стилю своей знаменитой «коллеги» и вскоре объявляет себя ее подражателем. К кому следователи идут за помощью? Конечно же, к томящейся в застенках Перевезенцевой: мол, вам вашего поклонника понять проще, вот и сделайте наконец доброе дело, объясните, как поймать мерзавца. Нелегкое бремя общения с легендарной убийцей берет на себя молодой следователь (Полина Филоненко).

Что же касается создателей комедии «Готовы на все» (СТС, с 20 сентября, понедельник - четверг, 19.00), то они, возможно, вдохновлялись знаменитым американским сериалом «Удивительная миссис Мейзел», ведь главная героиня в исполнении Агнии Кузнецовой увлекается стендап-комедией и довольно успешно выступает в клубах со своими монологами. Впрочем, как и у вышеупомянутой миссис Мейзел, которая также поначалу воспринимала эти монологи как хобби, у Кати Скворцовой есть «нормальная» работа - она трудится программистом и в принципе неплохо себя чувствует, до тех пор пока не получает неприятные новости от врача. Оказывается, Кате в ее 32 необходимо срочно родить, иначе потом шанса завести ребенка уже не будет.

Создатели комедии «Готовы на все», возможно, вдохновлялись знаменитым американским сериалом «Удивительная миссис Мейзел»

Создатели комедии «Готовы на все», возможно, вдохновлялись знаменитым американским сериалом «Удивительная миссис Мейзел»

Фото: кадр из фильма

ЧТО ЕЩЕ?

На Первом канале наконец стартует снятый аж три года назад приключенческий сериал «Русские горки» (с 20 сентября, понедельник - четверг, 21.30), который переносит нас в середину прошлого века, в послевоенные годы. Здесь проблемы посерьезнее позднего деторождения - история крутится вокруг советских разведчиц, английских шпионов и, конечно же, разбитых сердец. В фильме играют Константин Лавроненко, Екатерина Вилкова, Карина Андоленко, Иван Колесников, Лянка Грыу и многие другие популярные актеры.

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