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Политика20 сентября 2021 13:48

Брифинг Владимира Путина и главы ЦИК Эллы Памфиловой 20 сентября 2021: прямая онлайн-трансляция

Брифинг Владимира Путина и главы ЦИК Эллы Памфиловой пройдет 20 сентября 2021 года в формате видеоконференции
Наталья СМИРНОВА
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20 сентября в 12:00 по московскому времени состоится встреча президента России Владимира Путина и председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой.

20 сентября в 12:00 по московскому времени состоится встреча президента России Владимира Путина и председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой.

Фото: REUTERS

20 сентября в 12:00 по московскому времени состоится встреча президента России Владимира Путина и председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой. Встреча пройдет в режиме видеоконференции в связи с самоизоляцией главы государства.

Путин и Памфилова обсудят итоги трехдневного голосования. В течение 17, 18 и 19 сентября россияне голосовали за состав Государственной думы восьмого созыва. За места в нижней палате парламента боролись 14 партий. Одновременно с этими выборами шли прямые выборы глав девяти российских субъектов, а также 39 региональных парламентов. Также в этот период проходили муниципальные выборы.

Окончательные результаты голосования на выборах в Госдуму ЦИК планирует озвучить после брифинга между Путиным и Памфиловой. Оглашение запланировано на 14:00 по московскому времени.

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