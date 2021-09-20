Брифинг Владимира Путина и главы ЦИК Эллы Памфиловой 20 сентября 2021: прямая онлайн-трансляция

20 сентября в 12:00 по московскому времени состоится встреча президента России Владимира Путина и председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой. Фото: REUTERS

20 сентября в 12:00 по московскому времени состоится встреча президента России Владимира Путина и председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой. Встреча пройдет в режиме видеоконференции в связи с самоизоляцией главы государства.

Путин и Памфилова обсудят итоги трехдневного голосования. В течение 17, 18 и 19 сентября россияне голосовали за состав Государственной думы восьмого созыва. За места в нижней палате парламента боролись 14 партий. Одновременно с этими выборами шли прямые выборы глав девяти российских субъектов, а также 39 региональных парламентов. Также в этот период проходили муниципальные выборы.

Окончательные результаты голосования на выборах в Госдуму ЦИК планирует озвучить после брифинга между Путиным и Памфиловой. Оглашение запланировано на 14:00 по московскому времени.