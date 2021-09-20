ВКонтакте ускорилась в два раза — социальная сеть объявила о масштабном переезде на новый сетевой протокол

Фото: Пресс-служба ВКонтакте

ВКонтакте одной из первых в мире внедрила передовую технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола QUIC и в 2 раза ускорила доставку контента в веб-версии и мобильных приложениях. Об этом на конференции Saint HighLoad++ в Санкт-Петербурге рассказал технический директор ВКонтакте Александр Тоболь, где он вместе с командой 20 сентября представляет детали обновления. Теперь потребление контента на высокой скорости будет возможно без потери качества даже при слабом интернет-соединении и в неустойчивых мобильных сетях.

Многомиллионная аудитория ВКонтакте — это пользователи из разных точек России и планеты. Внедрение нового протокола позволило в 2 раза сократить время доставки контента во всех регионах и по всему миру: пользователи смогут быстро обмениваться фотографиями, текстовыми сообщениями и комментариями, музыкой, обновлять новостную ленту. Нестабильный интернет или низкая производительность устройства не помешают общаться с друзьями и знакомыми: в метро, во время путешествий, в горах, на даче или в лесу — приложение будет работать заметно быстрее.

Благодаря внедрению нового протокола ВКонтакте время доставки контента сократилось на 55%, а суммарное число ежедневно просматриваемых событий выросло более чем на 250 миллионов. Доставка контента ускорилась в 2 раза, а в плохих сетях пользователи стали потреблять на 10% больше контента. Приложение с новой сетевой технологией прошло тестирование и показало кратный рост по скорости не только в России, но и в ряде других стран, среди которых Германия, Бразилия и Молдавия.

Новый транспортный протокол отличается от широко используемого протокола старого поколения TCP: у QUIC уменьшенное время задержки при передаче разных видов контента, адаптированность к возросшим объёмам трафика и встроенные современные технологии обеспечения надёжности данных. Среди его отличий также и передача информации в сети исключительно в зашифрованном виде — это повышает безопасность обмена данными аудиторией социальной сети.

На данный момент в отрасли не существует готового набора решений одновременно для клиента и сервера, необходимого для внедрения и поддержки нового протокола в высоконагруженных системах. Поэтому далеко не все компании могут быстро перевести сервисы на QUIC. Команда ВКонтакте предоставила свои разработки по поддержке сетевой технологии нового поколения на клиентах и сервере в открытый доступ, что также было анонсировано во время конференции.

Смена протокола позволит технической команде ВКонтакте быстрее вносить изменения в работу приложения на сетевом уровне и стремительно адаптироваться к внешним условиям. Новые сетевые технологии QUIC позволят оптимизировать потребление трафика и минимизировать ошибки в запросах, ускорить передачу данных и сократить время задержек.

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте:

«Внедрение протокола нового поколения QUIC позволило нам ускорить доставку контента до пользователя в два раза, а в плохих сетях — четырёхкратно. Быстрый доступ пользователя к контенту — наша ключевая цель, поэтому переход на QUIC стал логичным и стратегическим шагом. Эта сетевая технология несёт множество инноваций на транспортном уровне и открывает для нас в будущем возможность создания новых алгоритмов доставки контента и сетевых оптимизаций — мы с командой продолжим ускорять ВКонтакте. Предоставляя нашу реализацию поддержки QUIC в открытый доступ для всех разработчиков, мы делаем интернет ещё быстрее».