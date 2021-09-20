«Роснефть» признали одним из ключевых лидеров в области устойчивого развития

«Роснефть» стала единственной российской нефтегазовой корпорацией, получившей статус компании – лидера в области устойчивого развития и включенной в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD за неизменную приверженность Глобальному договору Организации Объединенных Наций и его Десяти принципам ответственного бизнеса. Объявление о включении компании в состав участников состоялось в рамках 76 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ УЧАСТИЯ»

«Роснефть» была названа одним из наиболее активных участников крупнейшей в мире корпоративной инициативы в области устойчивого развития. В данное время во всем мире таким статусом обладают только 37 компаний, четыре из которых относятся к нефтегазовому бизнесу.

«Компании со статусом LEAD демонстрируют самый высокий уровень участия в Глобальном договоре ООН, - пояснила глава и исполнительный директор Глобального договора ООН Санда Оджиамбо. - Более, чем когда-либо, миру требуются разные компании, которые, подобно объявленным сегодня участникам LEAD, постоянно работают над улучшением результатов в области устойчивого развития и своими действиями стремятся сделать мир лучше».

«Признание участником Global Compact LEAD подтверждает репутацию «Роснефти» - компании с высокой социальной ответственностью и высококлассным портфелем активов, которая способна обеспечить устойчивое экономическое развитие с минимальным воздействием на окружающую среду», - отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Управленец напомнил, что нефтегазовая компания первой из российских публично подтвердила приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития и интегрировала их в корпоративную стратегию.

300 МИЛЛИАРДОВ «ЗЕЛЕНЫХ» ИНВЕСТИЦИЙ

Игорь Сечин напомнил, что «Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком в Росси. Это системообразующая компания отечественной энергетической отрасли и национальной экономики в целом, на долю которой приходится около 4% валового внутреннего продукта страны.

Неотъемлемой частью корпоративной культуры компании и принципов ведения деятельности является сохранение окружающей среды на благо будущих поколений. Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и повышения экологичности производства. Объем «зеленых» инвестиций в течение 2018—2022 годов составит 300 млрд руб.

В рамках приверженности принципам устойчивого развития в 2021 году «Роснефть» приняла участие в Платформах действий «Устойчивые финансы» (Sustainable Finance) и «Устойчивый бизнес, связанный с океаном» (Sustainable Ocean Business) Глобального договора ООН. Платформы действий Глобального договора ООН объединяют представителей бизнеса, национальные сети Глобального договора, ведущих экспертов, представителей гражданского общества, правительств и партнеров ООН для решения сложных и взаимосвязанных вопросов, а также внедрения инноваций в соответствии с Целями устойчивого развития ООН.