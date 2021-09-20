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20 сентября 2021 16:11

Сотрудник спецслужб составил психологический портрет потенциального убийцы, способного на массовый расстрел, как в пермском вузе

А также на условиях анонимности рассказал kp.ru, как оградить учащихся от подобных трагедий
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Тимур Бекмансуров при задержании оказал сопротивление и был ранен

Тимур Бекмансуров при задержании оказал сопротивление и был ранен

Фото: соцсети

После массового расстрела в Пермском госуниверситете, все опять бросились звонить различным экспертам. Вопросы сводились к одному: что не так у нас с законами и молодыми гражданами, которые покупают оружие, чтобы убить «как можно больше биомусора». Именно так 18-летний Тимур Бексансуров называл своих однокурсников, с которыми не успел отучиться полный месяц. Так он в принципе относился ко всем окружающим: массовый расстрел людей он запланировал еще в 10-ом классе, а заявление на покупку написал в день совершеннолетия - 13 марта, лицензию-28 апреля, разрешение получил - 27 мая, а ружье купил в июле.

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«Комсомолке» на условиях анонимности удалось пообщаться с действующим сотрудником спецслужб, который рассказал, как видится очередная трагедия изнутри ведомства.

- Бексансуров не знал еще об убийстве в Казани, когда решил приобрести оружие. Он начал оформлять оружие за два месяца до массового расстрела Ильназом Галявиевым 9 детей в гимназии №175 в Казани. И ведь убийство в Казани тоже не первое. Подобных расправ в учебных заведениях России произошло с 2014 года - 15. И связывает их не выбор оружия, так как некоторые убийцы использовали холодное оружие, а время совершения преступлений: девять преступлений произошли весной или осенью. И речь тут даже не о вменяемости Галявиева, который получил оружие несмотря на поражение мозга. А в принципе о молодых людях в этом возрасте.

- Есть какие-то обобщения?

- Вырисовывается типичный портрет: тихие, худощавые ребята, часто играют в игры-стрелялки, без каких-то достижений в спорте и учебе, в некотором смысле отверженные коллективами, без девушек, которые ищут свой способ выделиться и покупают на последние деньги оружие. В их возрасте мы больше думали о том, какой бы девчонке донести портфель до дома, были и драки из-за них, но без излишней жестокости. И причиной отверженности и жестокости убийц не только в жестоких играх в интернете: хотя сам Бексансуров в социальных сетях написал, что все вокруг «выглядит так искусственно, как во сне, словно я наблюдаю за действиями моей оболочки от 3 лица».

Причина в том, что каждый расстрел разносится в СМИ, как пример для других граждан, которые имеют неустойчивую психику. Выезжая на места преступлений в Москве, мы в лицо знаем ряд граждан, которые узнав по телевидению о какой-то трагедии приезжают на место порой быстрее многих оперативных служб. Их возбуждает именно чужое горе. В мою школьную молодость подобные преступления происходили, но мы о них ничего не знали. И возможно это делалось правильно.

- Это уже второй случай массовой стрельбы за год, когда юноша берет в руки ружье и совершает подобное преступление. Есть ли связь с националистами или террористами?

- Оба аполитичны, однако то, что он выбрал был день выборов, когда во всех учебных заведениях происходило усиление, требует дополнительного изучения. Хотя на мой взгляд, все это не имело роли.

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- На ваш взгляд, какие дополнительные меры стоит принять?

- Обратить внимание провайдеров на недопустимость героизации, мемизации данных персонажей в сети. Обращу внимание на театральность преступления: убийца оставил в сети подробную инструкцию: как пройти проверку на лицензию на оружие, выбрать его, проработать план нападения (планировал зайти через неохраняемый вход, где расположена курилка), одел каску похожую фашистскую, и как революционный матрос обмотался лентами с патронами. Осознанно он это делал или нет, но все это несет в себе вирус вседозволенности, возможности вот так взять и самовыразиться, утвердиться в обществе. Чем больше мы все это будем обсуждать, тем больше подобных чудовищ в нашем обществе будет рождаться. Необходимо дозировать подробности в сети, особенно видео контент.

- Если толком не работают психологи и сторожа, может все-таки выставить вооруженную охрану у школ и университетов?

- Как видите, в Госдуму убийцы не ходят убивать. Там серьезная вооруженная охрана. Да и утяжеление охранников в школах не выход: сейчас на воротах стоят дедушки без лицензий и родители жалуются на поборы, а охранник 5-6 разрядов, которые имеют право на оружие самообороны обойдется в круглую сумму. Ее государство не выделит. И не только потому, что дорого. Есть куча наработок экспертов и заключений, которые исключают нахождение оружие в тюрьмах и учебных заведениях. Потому, что есть человеческий фактор и большой риск, что оружие попадет в чужие руки или его отберут для совершения преступления. Лучше укрепить помещения охранников, где установлены «тревожные кнопки» пуленепробиваемым стеклами и задуматься о создании в учебных заведениях помещений с укрепленными дверьми, которые есть во всех зарубежных учебных заведениях (в качестве паник-рум может выступить спортивный зал школы, если установить в нем железную дверь). Кроме этого важно методически поддержать психологов и классных руководителей. Они должны больше проводить времени с классом. Сейчас их работа формально сведена к тому, что они отрабатывают часы за деньги.

- В Перми опять фигурирует дешевое турецкое ружье?

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- Да, простой, дешевый 5-зарядный помповик. Такие уже со следующего года, в связи с новыми поправками в закон "Об оружии" первым стволом будет уже невозможно купить. Но скажу вам, что даже с двустволкой можно бед натворить. Есть даже интернет-курсы по стрельбе из двустволки. И овладев таким навыком из нее можно научиться стрелять по скорости перезарядки наравне с автоматическим оружием. Это уже обсуждают в социальных сетях, которые связаны с оружием.

- То есть принятие закона не даст возможности передохнуть от подобных стрелков?

- Убивает не оружие, а человек. Стрелять психологически проще, но несколько случаев нападений на школы были совершены с помощью ножей, у всех стрелков с собой были ножи. У пермского тоже. То есть они морально были готовы применить и холодное оружие. Ясно, что выбрав этот путь запретов можно дойти до запрета вилок в школе. Сами видите, что после расстрела в Казани, президент подписал новые поправки к федеральному закону «Об оружии» 28 июня 2021 года, а вступят в силу они через год - 29 июня 2022 года.

Почему такой срок принятия закона? Тут можно понять оружейное лобби: столько-то стволов закуплено в Турции, столько- то у российских предприятий и их нужно как-то реализовать. Вот и реализовали. Да и оружие не такое уж недоступное в стране - у пяти миллионов человек оно официально на руках. Если не будет легальной возможности его купить у преступников, будут искать на черном рынке. А там его тоже не мало: по данным МВД и ФСБ России в 2018 - 2020 годах из незаконного оборота по стране изъято свыше 67 тысяч единиц огнестрельного оружия, 3,3 миллиона боеприпасов, 14 тысяч взрывных устройств, около 16 тонн взрывчатых веществ, выявлено и ликвидировано более 500 подпольных мастерских по изготовлению и переделке оружия. Более 130 тысяч наших соотечественников были осуждены по оружейным статьям.

Следователи устанавливают обстоятельства стрельбы в Перми

КОМПЕТЕНТНО

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин:

- Гражданин, устроивший стрельбу в Перми, владел охотничьим оружием на законных основаниях. Объект, где случилась трагедия, находился под охраной частной охранной организации. По сигналу "тревога", поступившему с объекта, на место происшествия оперативно прибыли группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, а также подразделения СОБР и ОМОН Росгвардии. В данный момент на месте происшествия работает инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии. Сотрудники Росгвардии также участвуют в обеспечении общественного порядка и безопасности в районе места происшествия.

НОВЕЛЛЫ ЗАКОНА «ОБ ОРУЖИИ»

(ВСТУПАЮТ В СИЛУ С 29 ИЮНЯ 2022 ГОДА)

- Возраст выдачи лицензии на приобретение гладкоствольного охотничьего оружия увеличен до 21 года (сейчас с 18 лет), исключением станут госслужащие, отслужившие в армии и промысловики в отдаленных регионах добычи, спортсмены, инкассаторы и работники частных охранных предприятий.

- Оружие с магазином, можно будет купить только через пять лет после получения первого разрешения на двустволку, которая заряжается двумя патронами. То есть доступ к автоматическому оружию с магазином молодой человек получит в лучшем случае в 26 лет.

- Лицензию на оружие не дадут судимым за преступления совершенные с оружием, в отношении несовершеннолетних, с неснятой и непогашенной судимостью.

- Оружие не продадут гражданину, который как минимум два раза в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, вождение транспорта в состоянии опьянения, дважды в течение года совершал правонарушения в области оборота наркотиков и психотропных веществ.

- Лишать будут лицензии и оружия владельцев, которые отказываются по первому требованию инспектора Росгвардии предоставить к осмотру место хранение оружия и патронов, отказ от прохождения медосвидетельствования, за ношение оружие в пьяном виде или состоянии наркотического опьянения.

- «Планку» за хранение и продажу оружия подняли до 8 лет колонии со штрафом в 100 тысяч рублей (сейчас 2-4 года максимум).

- За продажу оружия через интернет организованной группой срок может вырасти до 12 лет со штрафами в 500 тысяч рублей (сейчас 8 лет и 200 тысяч рублей штраф).

- За сбыт взрывчатки участникам такого организованного "бизнеса" грозит от 15 до 20 лет колонии и миллион рублей штрафа (сейчас до 12 лет).

- За продажу гладкоствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему, газового, пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж, холодного оружия либо метательного оружия будет грозить ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

- За незаконную модернизацию и производство мощного пневматического оружия - 2 года колонии (сейчас лишь административная ответственность).

- За хранение пулеметов и гранатометов будут давать до 12 лет колонии.

- Жестче станут наказывать за переделку массо-габаритных макетов оружия (от 2 до 6 лет в колонии).

- За использование пиротехники, легковоспламеняющиеся жидкости и "иные предметы или вещества" в преступных целях хулиган может получить 7 лет в колонии.

Стрельба в Пермском университете
В Пермском государственном университете студент открыл стрельбу. Студенты выпрыгивали из окон. Есть погибшие и пострадавшие

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