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Политика20 сентября 2021 16:16

Контрсанкции продлили до конца 2022 года

Владимир Путин подписал указ, продлевающий запрет на импорт западных продуктов
Олег АДАМОВИЧОлег АДАМОВИЧ
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Под запрет попали мясные и молочные продукты, рыба, соль, овощи, фрукты, орехи

Под запрет попали мясные и молочные продукты, рыба, соль, овощи, фрукты, орехи

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Текст распоряжения президента выложили на портале правовой информации:

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», - говорится в документе.

Под запрет попали мясные и молочные продукты, рыба, соль, овощи, фрукты, орехи. Позже из списка вычеркнули семенной материал, мальков рыб, БАДы и витаминные комплексы, безлактозное молоко, сырье для производства детского питания.

Изначально продуктовые контрсанкции распространялись на США, Евросоюз, Канаду, Австралию и Норвегию. Позже, в августе 2015 года, мы расширили запрет на товары из Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. С 1 января 2016 года в список добавили Украину. С 2021 года отдельно к контрсанкциям добавили Великобританию, после ее выхода из ЕС.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ