Ворлдскиллс Россия бесплатно обучит хорошей профессии и поможет с трудоустройством

Фото предоставлены пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

Проект призван улучшить ситуацию на рынке труда. Из-за пандемии многие люди оказались в зоне риска, или вовсе остались без работы. «Содействие занятости» подготовлена Минтрудом РФ в рамках национального проекта «Демография», а перед стартом программы все регионы определились, в каких специалистах у них есть потребность. В большинстве случаев это универсальные профессии: парикмахеры, повара, социальные работники, строители, IT-специалисты. Примерно в трети регионов ощущается нехватка специалистов в сфере туризма. Людей обучают турагентской и туроператорской деятельности, организации экскурсионных услуг и администрированию отеля. Есть регионы с особенностями экономики. Например, в Башкирии готовят пчеловодов, а в Мордовии - тестировщиков компьютерных игр. Это – одна из новых компетенций, которая хорошо прижилась и в других регионах.

Ключевая особенность всех программ Ворлдскиллс – их практическая ориентированность. Более 70% времени участники программ осваивают практические навыки в современных мастерских и лабораториях. Во время обучения человек получает возможность «попробовать руками» будущую работу, и делает то, что будет делать на будущем рабочем месте - в условиях, максимально приближенным к реальным. Так что в конце он получает гарантированный профессиональный навык.

Фото предоставлены пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

Главный принцип Ворлдскиллс в том, чтобы учить людей на оборудовании, которое максимально конкурентоспособно именно сегодня. Без современного материально-технического оснащения просто нет смысла осваивать большинство компетенций, ведь кому нужны специалисты «вчерашнего дня»? Готовят специалистов сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс эксперты-практики, среди которых есть и те, кто готовил участников чемпионатов профессионального мастерства.

«Содействие занятости» - не первая образовательная программа по стандартам Ворлдскиллс. Но от предыдущих программ она отличается тем, что обучение тесно связано с обязательным трудоустройством. Обучение проводится по договорам с будущими работодателями, и каждый, кто становится участником программы, не просто знает, что сможет устроиться на работу, а будет работать там, где его уже ждут.

Впрочем, у каждого есть возможность пройти обучение и стать самозанятым, или индивидуальным предпринимателем. Таких примеров уже много.

Обучение по всем программам завершается демонстрационным экзаменом, на котором оцениваются приобретенные практические навыки. Все выпускники программ профподготовки Ворлдскиллс, помимо документа о квалификации, получают паспорт компетенций (скиллс-паспорт). Он позволяет работодателю увидеть, какими профессиональными навыками соискатель владеет в наибольшей степени. Например, выпускник по кирпичной кладке может уверенно читать чертежи, менее компетентен в отделке стыков, но успешно выполняет кладку по прямой. Таким образом, работодатель имеет возможность нанять специалиста под конкретную задачу и без испытательного срока.

При этом все больше работодателей присутствуют на демонстрационном экзамене. Это позволяет им посмотреть на своих потенциальных работников непосредственно в процессе работы.

Программа стартовала в мае 2021 года, и на сегодняшний день почти 10 тысяч человек завершили обучение. В одних регионах трудоустроились почти все выпускники, в других – меньше. В среднем по стране трудоустроились 76% выпускников программ Ворлдскиллс проекта «Содействие занятости». Всего в этом году более 56 тыс. человек пройдут обучение по стандартам Ворлдскиллс.

Фото предоставлены пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ?

Она нацелена на тех, кто планирует найти работу и трудоустроиться на подходящую вакансию, стать самозанятым или открыть ИП, получить дополнительные профессиональные навыки, чтобы не потерять имеющуюся работу. Всем по окончании обучения оказывается содействие в трудоустройстве.

Право на участие в программе имеют граждане, которые обратились в центр занятости и получили статус «ищущий работу» или «безработный»; люди предпенсионного возраста и старше 50 лет; женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста.

Чтобы подать заявку, можно зайти на сайт trud.worldskills.ru. На нем вы узнаете все подробности о программе.

Есть один нюанс - запись проходит через авторизацию на портале «Госуслуги». После этого вы выбираете тот регион, в котором хотите работать. Это может быть и другой регион, в который вы планируете переехать.

Дальше выбираете из перечня компетенций ту, которая интересна. Выбрав образовательную программу, выбираете место обучения и направляете заявку.

Дальше ее изучит региональный оператор, после чего сообщит, когда и где начинается обучение.