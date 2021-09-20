Навка пришла на юбилей Нетребко в платье с соблазнительным декольте

Татьяна Навка пришла поздравить Анну Нетребко в элегантном черном платье. Фото: Инстаграм.

Оперная дива Анна Нетребко в минувшие выходные отметила 50-летие. Поздравить певицу с юбилеем пришли многие звезды культуры, шоу-бизнеса, спорта и политики: от испанского тенора Пласидо Доминго, выступившего дирижером концерта, до Филиппа Киркорова и Валерии. Поздравил именинницу с круглой датой и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На концерте его сопровождала жена Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка привлекла всеобщее внимание элегантным платьем с соблазнительным декольте.

В Инстаграме Татьяна поделилась сразу несколькими фотографиями, сделанными на юбилейном вечере. Спортсменка хотела похвастаться роскошными бриллиантовыми серьгами и кольцом, в которых она пришла на концерт. Татьяна – лицо известного ювелирного бренда, который часто предоставляет ей драгоценности для знаковых мероприятий. Вместе с украшениями Навка продемонстрировала в различных ракурсах и волнующий вырез своего платья.

Олимпийская чемпионка продемонстрировала роскошные украшения. Фото: Инстаграм.

- Талант, любовь и трудолюбие за деньги не купишь! А, смотря на Анну, понимаешь, что это утверждение верно на все100%! Такая любовь и талант - это скорее поцелуй Бога или роспись пера Небесной канцелярии! А что касается остального, то каждый человек сам кузнец своего счастья, - написала Татьяна Навка в Инстаграме.

В комментариях подписчики спортсменки не преминули отметить, как роскошно она выглядит. Одной из первых эмодзи в виде сердечек своей мачехе отправила старшая дочь Дмитрия Пескова Лиза. Многих это удивило, ведь в свое время Дмитрий Песков развелся с ее мамой Екатериной Солоцинской и женился на Татьяне Навке. Впрочем, 23-летняя Елизавета не раз говорила, что с Татьяной у нее сложились самые теплые отношения. По словам Лизы, она не сразу смогла выстроить общение с новой женой отца. Зато сейчас они с Навкой хорошие подруги, и Лиза зовет мачеху просто по имени – Таня.

Спортсменка является лицом известного ювелирного бренда, который часто предоставляет ей драгоценности для светских выходов. Фото: Инстаграм.

Татьяна приложила немало усилий, чтобы наладить отношения с наследниками супруга. Спортсменка шутит, что на двоих у них с мужем шестеро детей. Обычно большая семья собирается вместе на отдыхе, и тогда Татьяна делится в Инстаграме снимками, на которых они с мужем позируют вместе с её дочкой от первого брака Сашей Жулиной, детьми Пескова от предыдущих браков - Миком, Дени, Николаем и Елизаветой, а так же с их общей дочкой Надеждой.

В этом году семилетняя Надежда пошла в первый класс, так что забот у Татьяны прибавилось. Впрочем, ее дочка всегда было очень организованной. Уже с трех лет девочка занималась английским и китайским языками, балетом, гимнастикой и фигурным катанием.