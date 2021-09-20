Совсем взрослая: Марина Зудина показала невероятно красивую дочь от Табакова

Марина Зудина поделилась в Инстаграме снимками, сделанными на отдыхе в Хорватии. Фото: Инстаграм.

Марина Зудина поделилась в Инстаграме снимками, сделанными на отдыхе в Хорватии. 56-летняя вдова Олега Табакова отдыхает с семьей на курорте Сплит. На фото она позирует на пирсе вместе с дочкой Машей. 15-летняя наследница Олега Табакова за последнее время очень выросла и заметно повзрослела. Очевидно, что девушка взяла от своих родителей самое лучшее: Маша растет настоящей красавицей.

На снимках мама с дочкой позируют в романтичных женственных платьях с цветочным принтом.

- Бывают мгновения, когда хочется, чтобы это длилось вечно… Наверное, это и есть гармония, - подписала фотографию Зудина.

На фото вдова Табакова позирует на пирсе вместе с дочкой Машей. Фото: Инстаграм.

Юная Мария почти не пользуется косметикой, в отличие от многих сверстниц не экспериментирует с прическами, предпочитая носить длинные волосы, и весьма сдержанна в выборе нарядов. На светских мероприятиях она появляется в основном с мамой, да и то изредка. Словом, безупречная девушка из хорошей семьи: ее отец наверняка ею очень бы гордился.

На отдыхе в Хорватии произошло еще одно знаменательное для звездной семьи событие: Маша завела собственный аккаунт в Инстаграме. Наверняка родители ранее ограничивали ее присутствие в соцсетях, но теперь, когда девушка выросла, мама разрешила ей создать собственную страничку. Пока в аккаунте звездной наследницы только одна фотография, сделанная на том же хорватском курорте. На фото Маша запечатлена вместе с мамой и с братом Павлом. Марина и ее дочь одеты в белые платья, на Павле – белая футболка. Снимок получился очень легким и естественным.

- Семья, - коротко подписала фото Мария Табакова, сопроводив его эмодзи в виде сердечка.

Пока в аккаунте звездной наследницы только одна фотография, сделанная на том же хорватском курорте. На фото Маша запечатлена вместе с мамой и с братом Павлом. Фото: Инстаграм.

Дочь Олега Табакова Маша появилась на свет, когда артисту был 71 год. Сейчас девочка учится в девятом классе. Девять лет подряд Мария училась в британской школе, но в прошлом году перевелась в русскую. Девушке нужно сдать ЕГЭ, чтобы поступать в вуз. Пока Маша не определилась, будет ли это российское высшее учебное заведение или же она продолжит образование за границей. Но на всякий наследница Табакова решила сдать экзамены в России. Кроме основной учебной программы Мария занимается живописью и конным спортом. Пока что Маша не определилась с будущей профессией, но совершенно точно это будут не технические науки – с ними девушка не слишком ладит. Марии нравится выступать на сцене, поэтому она не исключает, что может пойти по стопам родителей.

Глядя на Марину Зудину, сложно представить себе, что она – уже бабушка. О существовании ее внучки Мии поклонники узнали через год после рождения девочки. Павел Табаков стал отцом в августе 2020 года. Первенца ему родила 26-летняя актриса Софья Синицина. Павел скрывал эту новость от публики. Сын Зудиной и Табакова так и не женился на маме своего ребенка. Вероятно, он предпочел бы отмалчиваться и дальше, если бы внучкой в соцсетях не похвасталась счастливая бабушка Марина Зудина. Судя по всему, у Марины и Софьи сложились хорошие отношения.

15-летняя наследница Олега Табакова за последнее время очень выросла и заметно повзрослела. Фото: Инстаграм.

В отличие от мамы Павел никогда не публикует в Инстаграме снимки дочки. По словам актера, у них с Софьей очень сложные отношения. В недавнем интервью он рассказал, что испытывает к маме Мии дружеские чувства, но они не живут под одной крышей.

- Конечно, я готов, что что-то обо мне станет известно, но что говорить, если эта ситуация очень сложная для всех - мы дружим, но не живем вместе, - сообщил Павел, дав понять: он не хочет, чтобы публика обсуждала его жизнь.