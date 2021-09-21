США планируют снять запрет на приезд в страну иностранных туристов

В США можно будет приехать со справкой о вакцинации. Фото: REUTERS

Власти США объявили о вводе в действие новых требований к международным авиаперевозкам, согласно которым с начала ноября будут разрешены полеты для всех вакцинированных граждан, включая как жителей страны, так и иностранцев.

Для того чтобы иметь право прилететь в США, перед посадкой в самолет путешественникам придется предъявить доказательство прохождения полной вакцинации, а также отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение последних трех дней.

После прибытия в страну необходимо будет пройти повторное тестирование, на что так же отводится 3 дня, сообщает USToday.

Для невакцинированных граждан США и обладателей грин-кард условия будут гораздо жестче: сделать тест на коронавирус перед отлетом, а также в течение суток после прибытия. Невакцинированные иностранцы приезжать пока не смогут.

Кроме того, авиакомпании в обязательном порядке будут собирать у пассажиров номера телефонов и адреса электронной почты для того, чтобы оперативно отслеживать перемещение граждан.

Список вакцин американские Центры по контролю и профилактике заболеваний обещают опубликовать в ближайшее время. Возможно, в нем будут и российские «Спутник» и «Ковивак».

В Европе информацию об отмене запрета на полеты в США восприняли с огромным энтузиазмом.

– Запрет на поездки отменен! Вакцинированные и прошедшие тест перед полетом европейцы снова смогут путешествовать в США с ноября, так же как и вакцинированные американцы. Сегодня разрешено путешествовать в ЕС, – написал в Twitter посол ЕС в США Ставрос Ламбринидис.

Решение возобновить международные авиаперевозки на фоне бьющей рекорды смертности от коронавируса в США выглядит, мягко говоря, несколько странно. Однако, по мнению эпидемиолога Сьюзан Хассиг, запреты на полеты на фоне столь высокой заболеваемости в стране не только неэффективны, но и «выглядят глупо». В то же время эксперт считает, что меры по сдерживанию коронавируса могли бы быть усилены требованием об обязательном карантине для прибывающих из-за рубежа.