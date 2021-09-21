Энергетический скандал в Европе: Спор Польши и Чехии по угольной шахте способен расшатать весь Евросоюз

Польше придется платить 500 тысяч евро в день Фото: REUTERS

Небывалый штраф присудили Польше в суде Евросоюза в Люксембурге по иску Чехии – 500 тысяч евро в день! Чем же так насолили поляки своим братьям-славянам, что те решили идти в суд?

Суть конфликта такова: Чехия очень недовольна тем, что рядом с ее границей действует угледобывающее предприятие «Туров». И ладно бы просто работал, но в Варшаве решили его расширить, ведь госкомпания PGE, владеющая одноименной теплоэлектростанцией, заключила контракт на $1 миллиард на постройки нового энергоблока! В результате, в феврале этого года Прага подала иск в Европейский суд в Люксембурге, требуя запретить все это безобразие.

Логика понятна: шахта лишает десятки тысяч чешских фермеров воды и наносит значительный вред окружающей среде. В Прага давно уже жаловались соседу на его «грязное» предприятие, но в ответ слышали только отговорки, а то и молчание, а в апреле этого года польские власти вообще продлили лицензию на разработку месторождения аж до 2044 года.

В результате поданного иска суд ЕС еще летом постановил немедленно приостановить добычу на шахте до решения проблемы, но никто и пальцем не пошевелил. Теперь же за непокорность надо будет платить по полмиллиона евро в день, хотя изначально сумма иска была в 10 раз больше.

Но в Варшаве оказались тоже не лыком шиты и без обиняков просто ответили вполне официально, что «правительство Польши не закроет шахту».

- Никакие вердикты суда ЕС не могут вторгаться в вопросы, связанные с безопасностью стран-членов, а энергетическая безопасность как раз относится к этой сфере, — говорится в заявлении польских властей по этому вопросу, опубликованном порталом Energetyka 24.

Дело в том, что электростанция, работающая на добываемом на «Турове» буром угле, производит 7% всего электричества страны, а также обеспечивает отопление муниципалитета Богатыня, где нет других источников тепла. На самой шахте работают 5 тысяч человек, так что она является крупнейшим работодателем в регионе, а профсоюзы горняков уже предельно ясно и жестко высказались о том, что они думают о возможной остановке предприятия.

- Закрытие шахты означает отключение электростанции, которая подает электричество в дома 3,7 млн поляков. От потери энергоснабжения пострадают не только квартиры, но и больницы и другие общественные объекты. Это также означало бы гигантские финансовые потери, достигающие $3,75 миллиарда, а для региона — резкий скачок безработицы, — заявлял ранее министр по контролю за государственными активами Яцек Сасин.

Кстати, оператор шахты в своем заявлении, опубликованном радиостанцией RMF FM, намекнул, что, возможно, в иске Праги есть и происки конкурентов, ведь в Чехии есть пять, а в Германии четыре угольные шахты, которые «гораздо вреднее для окружающей среды, чем польская», да и находятся в нескольких десятках километров от нее. Кроме того, в компании рассказали, что электричество с «Турова» используется не только Польшей, но и экспортируется в Словакию.

Сама ситуация, сложившаяся в отношениях Польши и Чехии, уникальна для ЕС. Иск Праги оказался первым подобным спором по экологическим вопросам в Суде Евросоюза и первой подобной претензией к Польше со стороны другого члена объединения. В случае успеха можно ожидать и новых исков одних европейцев к другим, тем более что сумма присужденного штрафа настолько огромна, что вполне есть смысл поднимать бучу.

А вот полякам можно посоветовать перейти на более экологически чистое топливо, например, на природный газ. Правда, тогда придется иметь дело с «Газпромом», что, наверное, не очень приятно стране, которая постоянно пыталась ставить палки проекту «Северный поток – 2». Сейчас главной надеждой Варшавы является газопровод Baltic Pipe, который должен доставить норвежский газ в Восточную Европу, после того как в 2022 году закончится контракт Варшавы с «Газпромом». Вот только у многих экспертов есть сомнения относительно возможности норвежцев полностью покрыть потребности Польши. Существует еще и вариант закупок сжиженного газа, но и он не вполне надежен.