Известный олигарх обиделся на российских банкиров: «Библейские ростовщики, только с компьютерами»

Владельца «Русала» Олег Дерипаска. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель ЦБ на днях заявила, что российскому бизнесу нужно готовиться к новым экологическим ограничениям, которые неминуемо придут с Запада. Там набирает обороты мода на осознанное потребление и борьба с глобальным потеплением. Те компании, которые оставляют слишком большой углеродный след, в Европе будут обкладывать дополнительными налогами. В том числе и российские компании. Набиуллина заявила, что Центробанк готов пересмотреть собственное регулирование, чтобы у российских банков менялась структура кредитования. Когда налог введут, мы к этому уже будем готовы.

- В последнее время все очень активно обсуждают углеродный налог в ЕС, как это повлияет на Россию. Но надо понимать, что это не изолированный вопрос, а глобальный тренд. Человечество, к счастью, начинает менять свое отношение к природе, чтобы будущим поколениям остались не только банковские счета и работающие заводы, но и планета, пригодная для жизни, - сказала Набиуллина на Международном банковском форуме в прошлую пятницу.

На практике это означает, что российские банкиры будут тщательнее рассматривать каждого клиента — особенно владельцев крупных заводов. Те, чтобы получить деньги в долг в банке, должны будут доказать, что не причиняют ущерб окружающей среде, а если и причиняют, то минимальный. Владельца «Русала» (и нескольких десятков других компаний, входящих в его империю) это заявление возмутило. Он и так давно точит зуб на ЦБ и банкиров.

- Во всем мире с середины XIX века основной источник для финансирования – не банки (особенно наши, которые больше похожи на библейских ростовщиков, только с компьютерами), а рынки - долговой и фондовый. И ЦБ, который получил функционал мегарегулятора, был обязан их развивать эти 10 лет. Так вот наш рынок долга, благодаря усилиям ЦБ, только скукожился до 20 трлн рублей – а должен был бы быть сейчас под 100% ВВП, т.е. порядка 115 трлн рублей, - написал в своем телеграм-канале Олег Дерипаска.

Напомним, проблемы у крупнейшего производителя алюминия возникли еще в 2008 году, когда Дерипаска выкупил долю в «Норникеле» у Михаила Прохорова, занял под это миллиарды долларов, а потом грянул кризис. До сих пор «Русал» должен банкам крупные суммы, входит в пятерку российских компаний с самой высокой долговой нагрузкой и вынужден постоянно перекредитовываться.

В этом году благодаря высоким ценам на металлы в мире, финансовая ситуация в компании стала исправляться. Но тут опять возникли две напасти. Во-первых, ставки по кредитам из-за повышения ключевой ставки ЦБ тоже растут. По прогнозу Дерипаски, последняя поднимется еще на 1,5 процентных пункта — до 8,25% годовых. Во-вторых, правительство, скорее всего, обяжет металлургов заплатить дополнительный налог на сверхдоход (100 млрд рублей). За то, что те выставляли высокие счета по госконтрактам и, по сути, заработали эти деньги на бюджете. А вот к банкирам, которые по итогам года получат рекордные и умопомрачительные 2,5 трлн рублей чистой прибыли, вопросов почему-то нет.

- Ждем, что новые депутаты не позволят водить себя за нос лоббистам от ЦБ, - заключил Дерипаска.

Видимо, надеется, что в свежем составе Госдумы будет больше лоббистов от «Русала».

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