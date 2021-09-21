Мы приехали на дачу…

Что бы спокойно отдыхать за городом в любое время году нужно заранее обновить дачную аптечку, купить новые батарейки к тонометру, проверить срок годности и количество препаратов, которые принимаете по назначению врача на постоянной основе, запастись средствами от расстройства пищеварения, жаропонижающими, анальгетиками. «На всякий случай» положить в аптечку перекись водорода, лейкопластырь и бинт.

«Заклинило» ворота

С самого въезда на участок может что-то пойти не так. Например, если ваша дача «зимовала» без хозяев, могли возникнуть проблемы с воротами. Замок плохо открывается, потому что заржавел, забор чуть накренился. Вещи, как люди, любят внимание. А без постоянного ухода быстро ветшают. И вот уже хозяину приходится приложить усилия, чтобы попасть на любимую фазенду. Он возится с замком (естественно, без перчаток), нервничает и не замечает, что на пальце образовалась ссадина. Пустяки, главное – приехали! Вот он, чуть загрустивший в одиночестве любимый дачный домик.

Сюрпризы дачного домика

Входим. О, какой неприятный затхлый запах с нотками сырости. Скорее открывать окна, впускать лучики солнца и свежий воздух в дом. У вас не пластиковое чудо окно на даче, а обычное, деревянное? Значит, рамы за зиму рассохлись, и открыть их не так-то и просто. Что? Посадили занозу? Ну, этого и следовало ожидать…

А не пора ли нам подкрепиться? Включаем электроплитку, тщательно отмываем от пыли и грязи поверхность стола, выкладываем продукты. Забываем, что плитка уже нагрелась – и вуаля! – небольшой ожог уже гордо красуется на руке, путая нам дальнейшие планы. Вот ведь, какая досада! Не успели приехать – а руки уже практически «наработались».

А ведь это только начало!

Выходим на участок

О, сколько тут работы! Зима «потрудилась» на славу: повсюду на участке валяются ветром разбросанные обломанные ветки деревьев, компостную кучу подмыло талыми водами. Откуда-то нанесло чужого мусора на грядки: вроде бы, осенью оставляли участок в порядке, а сейчас приходится расчищать его заново. Замечательно, если вы привезли для этих целей хлопчатобумажные перчатки с прорезиненной ладошкой. И будет лучше, если вы наденете их прямо сейчас. Ведь работы предстоит очень много!

Снимаем зимнюю обвязку плодовых деревьев, убираем сухие ветки, листья, прошлогоднюю мульчу, растительные остатки, лапник, сжигаем мусор.

Обрезаем надломившиеся, сухие, отмершие ветки (как проявил себя ваш новый секатор?), а в тех местах, где на ветках обнаружили яйцекладку вредителей, срезаем ветку полностью и немедленно сжигаем.

Вносим удобрения по талому снегу на приствольных кругах плодовых деревьев и кустарников, а затем мульчируем их навозом, перегноем или торфом. Вы ведь знаете, что такие меры больше всего любят кусты малины, смородины и крыжовника? Кстати, заодно проводим и обрезку крыжовника, черной и красной смородины.

Рыхлим подсохшую почву и одновременно вносим комплексное минеральное удобрение и перегной под многолетние растения в приствольные круги.

Очищаем стволы деревьев от мхов и лишайников, промываем раствором железного купороса, а также заделываем садовым варом дупла и крупные трещины.

До конца апреля желательно успеть высадить саженцы плодовых деревьев и кустарников в заранее подготовленные посадочные ямы, при этом обильно полить их и обязательно привязать к опорам. Кстати, не забудьте внимательно осмотреть кусты смородины. Ведь растения – живые организмы и могут болеть так же, как люди. Если увидите разросшиеся почки, которые напоминают кочанчики капусты, то немедленно оборвите их и сожгите, так как там поселились почковые клещи (в одной почке прячется несколько тысяч этих прожорливых вредителей). В апреле- самом начале мая они еще не успели выйти из почек, поэтому есть шанс успеть от них избавиться.

А еще теплица! Подправить дуги, подготовить землю, удобрить, высадить привезенную рассаду… В общем, как вы уже поняли, предстоит много работы, связанной с наклонами, поворотами, приседаниями. А значит, и вывихи, и растяжения, и «заклинивание» суставов, и защемление нервов не исключены. Даже вероятны, особенно с учетом того, что за долгую зиму тело отвыкло от такой мышечной и суставной нагрузки. Так что боль в натруженной спине и мышцах вам, скорее всего, обеспечена.

Что делать?

В аптечке, которую вы привезли с собой на дачу, обязательно должно быть средство, которое поможет при разнообразных травмах и болезненных состояниях - универсальный крем-бальзам СПЕЦМАЗЬ с пихтой сибирской и муравьиным спиртом. Этот бальзам содержит оптимально подобранный комплекс из экстрактов и масел лечебных растений, а также муравьиного спирта. Он быстро и глубоко проникает сквозь кожный покров. СПЕЦМАЗЬ успокаивает боль, снимает воспаления, оказывает антисептическое, обеззараживающее, бактерицидное действие, способствует заживлению тканей при различных повреждениях кожи. Такие типичные неприятности, которые подстерегают на даче, как порезы, ссадины, ранки, царапины, потёртости, трещинки, ожоги будут заживать намного быстрее, если вы обработаете их этим замечательным средством. К тому же универсальный крем-бальзам СПЕЦМАЗЬ стимулирует активное восстановление поврежденных волокон и способствует снятию боли и ликвидации отёков, укорачивает реабилитационный период при вывихах, растяжениях, ушибах, гематомах, «ноющих» болях в суставах, при «прострелах» в спине и болях в ногах.

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