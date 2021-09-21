Путин рассказал, на что потратят бюджет до 2024 года

Владимир Путин по видеосвязи провел совещание по экономическим вопросам. Фото: REUTERS

Владимир Путин по видеосвязи провел совещание по экономическим вопросам. Начал президент с хорошего:

- Российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы ещё говорили «в целом восстановилась» – сегодня можно уже сказать, что восстановилась, - обнадеживающе заявил глава страны.

Свои слова Путин подтвердил конкретными фактами: индустриальный рост за первое полугодие «составил 4,4%», у обрабатывающих производств «плюс 5,6%», объем инвестиций в основной капитал «прибавил 7,3%». Президент добавил, что к 2024 году «мы должны добиться значимого, заметного прогресса по всем национальным целям».

- В связи с этим федеральный бюджет на ближайшие три года является определяющим, требует максимальной проработанности, концентрации сил и средств на основных, стратегически значимых для нас направлениях, - заявил Путин, а потом конкретно перечислил, на что собственно планируется тратить деньги до 2024 года.

1. У всех людей без исключения должен быть доступ «к первичному звену здравоохранения».

2. Полный отказ от третьих смен в школах за счет строительства новых зданий и ремонта старых.

3. До 2023 года в черте городов не должно остаться свалок – на их ликвидацию отдельно закладываются деньги.

4. «Особое внимание нужно уделить вложениям в инфраструктуру», - указал президент.

5. Регионам помогут создать новые возможности для малого и среднего бизнеса.

6. У правительства, чиновников и новой Думы должна быть «слаженная совместная работа» с бизнесом, чтобы у коммерсантов оставались «возможности и мотивация для увеличения инвестиций».