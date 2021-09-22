Фото: пресс-служба ФЭО

– Море впечатлений! – в голос восклицают ребята из Усолья-Сибирского, участники Менделеевской экологической экспедиции на Байкале. – И озером полюбовались, и исследовали, насколько чистая в нем вода. Очень интересно!

Целую неделю, с 9 по 17 сентября, школьники и студенты из шести регионов страны - Иркутской, Кировской, Курганской, Нижегородской, Саратовской областей и Удмуртской Республики - провели на озере. Ребята полюбовались его красотой, узнали, как здесь будут решаться экологические проблемы, и даже предложили собственные варианты. Все они - ученики Менделеевских классов или студенты вузов научно-образовательного консорциума "Передовые ЭкоТехнологии", то есть углубленно изучают химию, биологию, математику либо увлекаются экологией и мечтают посвятить жизнь этим сферам.

Визит на БЦБК

Началась экспедиция с проверки знаний – все дружно написали экологический диктант на площадке РХТУ им. Д.И. Менделеева в Москве. А после отправились в Иркутскую область, в город Байкальск, где Федеральный экологический оператор (предприятие Госкорпорации "Росатом") начинает ликвидировать отходы БЦБК.

Фото: пресс-служба ФЭО

Школьники и студенты сами набрали и сравнили воду из карты-накопителя Солзанского полигона, а также из акватории и прибрежной зоны Байкала, с глубины 1024 метра. Как настоящие химики, они исследовали пробы в импровизированной полевой лаборатории. Для этого им выдали необходимые реактивы, а эксперты контролировали процесс. Ребята выяснили, что байкальская вода настолько чистая, что ее можно пить, а вот жидкость из карты - использовать только в технических целях, и то после очистки.

– Менделеевцы убедились, что деятельность комбината остановлена не зря, - прокомментировал заведующий лабораторией кафедры промышленной экологии РХТУ им. Д.И. Менделеева Сергей Азопков. – Одно дело слышать про то, что производства имеют отходы, и совсем другое – своими глазами увидеть шламовые карты, которые крайне негативно влияют на окружающую среду. Именно так формируется экологическое мышление. Познакомились мы и с решением проблемы – на новых локальных очистных сооружениях уже начали очищать шламовые воды. Однако каждая карта нуждается в особом подходе.

Ребята – вполне возможно, будущие великие ученые! - озвучили и свои варианты, как рекультивировать отходы.

– Я бы предложил увеличить количество очистных сооружений на территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, – рассказал позже в эфире радио "Комсомольская правда" в Иркутске (91.5 FM) ученик Менделеевского класса лицея №1 Усолья-Сибирского Станислав Кичигин. – А также построить инновационный комбинат, который сможет самостоятельно перерабатывать вредные вещества.

В нашей стране, действительно, уже создается целая система по превращению отходов производства во вторичные продукты. Так что идеи менделеевцев вполне осуществимы. Возможно, в будущем они сами воплотят их в реальность. Ведь для того ребят и привезли на Байкал, чтобы они еще лучше поняли, чем могут помогать природе.

Новые знания и впечатления

– Что запомнилось в поездке, кроме исследований? Как мы поднялись на гору Соболиную и впервые увидели осенний Байкал с высоты 900 метров, – наперебой делятся впечатлениями юные экологи. Многие из них увидели озеро впервые!

– А еще побывали в Байкальском природном заповеднике в Танхое, гуляли по эко-тропам, собирали шишки, изучали местную природу, – с увлечением перечисляет ученица Менделеевского класса лицея №1 Усолья-Сибирского Елизавета Шестакова.

Но и это не все. Ребята с удовольствием слушали лекции российского кристаллографа, минеролога, химика, профессора РАН Артема Оганова, доцента Волго-Вятского института МГЮА Елены Гордеевой, астрофизика, старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергея Язева. Все новые знания ребята под руководством экспертов оформили в научную работу и презентовали на закрытии экспедиции.

Разъезжаться по домам им не хотелось – так сдружились, столько ярких эмоций вместе пережили! В завершение съездили в Листвянку: посетили Байкальский музей, погуляли по дендрологической тропе, посмотрели обсерваторию.

– Радует, что о чистоте Байкала стали беспокоиться не только местные ребята, но и из других регионов, – говорит руководитель молодежных эко-проектов Иркутского отделения Всероссийского общества охраны природы Наталья Дмитриченко. – Даже если участники нашей экспедиции станут не учеными, а, допустим, сотрудниками различных крупных предприятий, у них все равно уже сформируется бережное отношение к окружающей среде. Это значит, что они смогут предлагать на своей работе ценные экологичные решения.

Фото: пресс-служба ФЭО

СКАЗАНО

Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев:

– Мы считаем крайне важным уделять большое внимание вопросам повышения экологической культуры. Менделеевская экологическая экспедиция показала, что эта тема очень близка ребятам. Проводя собственные исследования на Байкале, прикоснувшись к увлекательнейшему миру химии и экологии, участники экспедиции почувствовали важность сохранения природных богатств и увидели перспективы, которые открывает профессия промышленного эколога. На печальном примере БЦБК они увидели, как важно осознанно подходить к любым промышленным процессам, ставя во главу угла безопасность для окружающей среды.

Гендиректор ФГУП «ФЭО» Константин Сиденко:

– Бережное обращение с природными ресурсами, ответственное потребление необходимо формировать с самого раннего возраста. Именно поэтому Федеральный экологический оператор уделяет большое внимание экологическому просвещению и наравне со своей основной деятельностью, реализует различные образовательные проекты.

СПРАВКА "КП"

Менделеевская экологическая экспедиция проводится при поддержке Федерального экологического оператора (предприятие Госкорпорации "Росатом"), сети Информационных центров по атомной энергии, Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, научно-образовательного консорциума "Передовые ЭкоТехнологии"