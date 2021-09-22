Анекдоты: Возраст детей ужасает больше собственного

Мужик создан для того, чтобы наблюдать, как хорошо теперь бабе без него.
* * *
Вы тоже заметили - чем выше цена на гречку, тем сильнее НАТО нам угрожает? Может, в гречке есть что-то, о чем мы не знаем?
* * *
Блин, никак у меня не получается потратить деньги с умом: то ума не хватает, то денег.
* * *
- Вчера у сестры на даче пила самогон! Наутро будто заново родилась!
- Это как?
- В капусте нашли.
* * *
В большинстве семей День примирения и согласия отмечают в магазинах. Жена примеряет, муж соглашается.
* * *
Я уже вторую неделю хожу в тренажерку...
Два подхода к холодильнику с 18 до 22 и один - ровно в полночь.
* * *
- Как вы стали космонавтом?
- Куда-то не туда ткнул на «Госуслугах»...
* * *
- Простите, что так поздно звоню...
- А вы не поздно, вы вообще зря.
* * *
Маленькую пластиковую вилочку в доширак кладут не просто так. Если ее тоже заварить кипятком, то у вас будет нормальная большая вилка.
* * *
- Я слышал, ты опять женился?
- Да, на Светке.
- Так это же сестра твоей первой жены!
- Да, просто я к теще уже привык.
* * *
Благодаря интернету выросло целое поколение, которое ни разу за свои слова не получало в челюсть.
* * *
На фотографиях я выгляжу гораздо моложе.
Особенно на школьных.
* * *
- Ты так изысканна и чутка!
- Чутка что? Договаривай…
* * *
- Как вы догадались, что задержанный - вор?
- По шапке.
- На нем она горела?
- Нет, на нем была моя шапка.
* * *
- В наше время джентльменов не встретишь!
- А вот и неправда! Сегодня я видела, как один мужчина держал над женщиной зонт, пока она меняла колесо!
* * *
Сергей Шнуров осознал всю скудность своего лексикона, проходя мимо шестиклассников, играющих в футбол на школьном дворе.