Анекдоты: Возраст детей ужасает больше собственного

Мужик создан для того, чтобы наблюдать, как хорошо теперь бабе без него.

* * *

Вы тоже заметили - чем выше цена на гречку, тем сильнее НАТО нам угрожает? Может, в гречке есть что-то, о чем мы не знаем?

* * *

Блин, никак у меня не получается потратить деньги с умом: то ума не хватает, то денег.

* * *

- Вчера у сестры на даче пила самогон! Наутро будто заново родилась!

- Это как?

- В капусте нашли.

* * *

В большинстве семей День примирения и согласия отмечают в магазинах. Жена примеряет, муж соглашается.

* * *

Я уже вторую неделю хожу в тренажерку...

Два подхода к холодильнику с 18 до 22 и один - ровно в полночь.

* * *

- Как вы стали космонавтом?

- Куда-то не туда ткнул на «Госуслугах»...

* * *

- Простите, что так поздно звоню...

- А вы не поздно, вы вообще зря.

* * *

Маленькую пластиковую вилочку в доширак кладут не просто так. Если ее тоже заварить кипятком, то у вас будет нормальная большая вилка.

* * *

- Я слышал, ты опять женился?

- Да, на Светке.

- Так это же сестра твоей первой жены!

- Да, просто я к теще уже привык.

* * *

Благодаря интернету выросло целое поколение, которое ни разу за свои слова не получало в челюсть.

* * *

На фотографиях я выгляжу гораздо моложе.

Особенно на школьных.

* * *

- Ты так изысканна и чутка!

- Чутка что? Договаривай…

* * *

- Как вы догадались, что задержанный - вор?

- По шапке.

- На нем она горела?

- Нет, на нем была моя шапка.

* * *

- В наше время джентльменов не встретишь!

- А вот и неправда! Сегодня я видела, как один мужчина держал над женщиной зонт, пока она меняла колесо!

* * *

Сергей Шнуров осознал всю скудность своего лексикона, проходя мимо шестиклассников, играющих в футбол на школьном дворе.