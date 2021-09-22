Время питаться правильно Фото: Shutterstock

В четверг, 23 сентября в 12:00 в редакции «Комсомольской правды» пройдет онлайн-конференция на тему «Как правильно питаться осенью, чтобы не болеть»

Трансляция пройдет в официальных аккаунтах Медиагруппы «Комсомольская правда» в соцсетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, на сайте kp.ru раздел «Время питаться правильно», на сайте и в соцсетях проекта Здоровое-питание.рф

В ходе пресс-коференции эксперты обсудят:

Можно ли с помощью оздоровления рациона укрепить наш иммунитет?

Какие основные рекомендации дает Роспотребнадзор по сохранению и усилению иммун-ного статуса в осенний период: что нужно, а что категорически не стоит делать?

Какие продукты помогут быстрее восстановиться после коронавирусной инфекции?

На что в первую очередь нужно обратить внимание тем, кто переболел?

Каких витаминов и минералов не хватает человеку после болезни в первую очередь? Как восполнить их дефицит?

Как правильно питаться осенью, чтобы усилить защиту организма от вирусов?

Что можно посоветовать родителям школьников и студентов, чем их кормить, чтобы они меньше болели и лучше учились?

На эти и другие вопросы ответят спикеры:

Представитель Роспотребнадзора;

Маргарита Провоторова, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора;

Юлия Чехонина, врач-диетолог ФИЦ «НИИ питания и биотехнологий», кандидат медицинских наук;

Владимир Вишневский, поэт, киноактер, телеведущий;

Анастасия Илларионова, гандболистка сборной России и клуба «ЦСКА»;

Александр Ломовцев, руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области, Главный государственный санитарный врач по Тульской области, онлайн-участие.

В ходе мероприятия будут представлены новые информационные ресурсы проекта «Здоровое питание»: Карта питания России и «Четыре сезона - тарелка здорового чело-века», а также итоги Всероссийского опроса о питании россиян в период пандемии.

Свои вопросы можно задавать в комментариях к трансляциям в социальных сетях и на сайте kp.ru, спикеры ответят на вопросы наших читателей в ходе онлайн-конференции.