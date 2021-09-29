Победителям профессионального конкурса «Лидеры туриндустрии Дона» вручили заслуженные награды

Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко поздравил победителей конкурса «Лидеры туриндустрии Дона». Фото: Агентство по развитию туризма и деловым коммуникациям Ростовской области

Праздник путешественников и профессионалов, работающих в этой сфере, - Всемирный день туризма - отметили в конце сентября. К этой дате была приурочена церемония награждения победителей профессионального конкурса «Лидеры туриндустрии Дона».

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ПРИОРИТЕТЕ

Отметим, что региону действительно есть, чем гордиться в плане туристической привлекательности. Так, Ростовская область с каждым годом занимает все более уверенные позиции на туристической карте России. По оценке Ростуризма, по итогам первого полугодия этого года донской край вошел в топ-10 регионов с наибольшим приростом турпотока.

- Благодаря совместным усилиям не только профессионалов туротрасли, но и мастеров гостеприимства, отельеров, рестораторов, волонтеров, а также донского правительства и лично губернатора области, который определил развитие туризма как одно из приоритетных направлений экономики, регион сохраняет устойчивые позиции в «Золотой лиге» Национального туристического рейтинга-2020. Ежегодно Ростовскую область посещает более полутора миллиона человек, - прокомментировал заместитель губернатора Александр Скрябин.

СВОЙ БРЕНД

Бренд «Вольный Дон» работает на популяризацию туристической привлекательности региона. Фото: Агентство по развитию туризма и деловым коммуникациям Ростовской области

Напомним, в 2018 году в Ростовской области появился свой собственный туристский бренд - «Вольный Дон».

- Благодаря официально зарегистрированному бренду, «Вольный Дон» регион стал гораздо более узнаваем. Его символ – «Красный конь» – встречает гостей региона в международном аэропорту «Платов» и на железнодорожном вокзале «Ростов-Главный». Наш бренд «летает» на борту самолета, появляется на одежде и различных изделиях. Это в том числе работает на популяризацию региона, - сказал, в свою очередь, министр экономического развития региона Максим Папушенко.

На сегодняшний день в донском крае существует более 600 отелей, рассчитанных на самый разный сегмент. А еще на территории Ростовской области созданы уникальные ландшафтные парки: «Лога» в Каменском районе; «Малинки» в Красносулинском. Появились новые объекты, обладающие потенциалом для развития агро- и экотуризма, например, парк «Киммерия» в Азовском районе.

Как отмечает министр экономического развития региона Максим Папушенко, на Дону развиваются различные виды туризма – событийный, эногастрономический, экологический, деловой, промышленный.

- В сентябре этого года Ростовская область вошла в топ-30 регионов страны и стала участником уникальной акселерационной программы по развитию промышленного туризма. Это современный тренд, который будет способствовать созданию новых турпродуктов и, как следствие, повышению привлекательности Дона, - заявил спикер. – Также мы выступили с инициативой по включению региона в состав макрорегиона «Юг» наряду с Краснодарским краем и Республикой Крым.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

Конкурс «Лидеры туриндустрии Дона» проходит в регионе с 2008 года. Фото: Агентство по развитию туризма и деловым коммуникациям Ростовской области

Поэтому неудивительно, что представители туристической сферы Дона регулярно занимают призовые места на международных и всероссийских конкурсах таких, как: «Диво России» «Мастера гостеприимства», «PROбренд». А на Международной туристической выставке «MITT» - 2021» Ростовская область заслужила награду «Лучший стенд региона России».

Представители турбизнеса в регионе в очередной раз получили высокую экспертную оценку во время ежегодного регионального профессионального конкурса «Лидеры туриндустрии Дона».

Отметим, он проводится с 2008 года. Эксперты оценивают работу представителей туристической индустрии по десяти номинациям. А победители конкурса награждаются дипломами правительства Ростовской области 1, 2 и 3 степени и денежными призами.

В этом году победителей от имени губернатора Василия Голубева и лично от себя поздравил министр экономразвития региона Максим Папушенко.

- Многие знают, что достаточно давно глава региона Василий Голубев выделил туризм как одно из приоритетных направлений развития области. Еще шесть лет назад при разработке стратегии развития области этой отрасли был посвящен отдельный специальный блок. Вместе с экспертным сообществом правительством региона был выработан необходимый набор инструментов, комплекс мер, сделавших наш край еще более популярным как в нашей стране, так и за рубежом, - прокомментировал Максим Папушенко.

По словам спикера, сейчас на Дону есть все возможности, чтобы оказывать качественные услуги гостям, а также в полном объеме обслужить турпоток, который с годами только растет. Кстати, он не снизился даже в прошлом, ковидном, году.

- Построен новый аэропорт, выстроена правильная маршрутная сеть, обновлен общественный транспорт. Создана абсолютно новая гостиничная инфраструктура. При этом отели рассчитаны на любой сегмент, все целевые группы охвачены, - перечислил далеко не все преимущества донского края Максим Папушенко.

«ДЛЯ НАС ЭТО – ОГРОМНЫЙ СТИМУЛ РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ»

Одним из победителей конкурса, причем, сразу в двух номинациях, стала компания «Судаков Тревел».

- Мы сегодня стали победителями в номинациях «Лучший туроператор (турагент) въездного и внутреннего туризма» и «Лучший туроператор (турагент) международного (выездного) туризма». Отмечу, что рамках развития Таганрога как туристического центра нашей компанией была проделана большая работа. К примеру, созданы несколько маршрутов выходного дня, пользующиеся высоким спросом у жителей Ростова и области, а также у гостей региона, - прокомментировала исполнительный директор компании ООО «Судаков Тревел» Наталья Судакова.

Также она выразила благодарность министерству экономического развития региона, правительству Ростовской области и агентству по развитию туризма за высокую оценку работы компании.

- Для нас это огромный стимул работать дальше с таким же напором, - отметила Наталья Судакова.

Ну а в номинации «Лучший экскурсовод музея-заповедника» победила сотрудница Азовского музея-заповедника Ксения Тюрина.

- Я впервые участвовала в этом конкурсе и не ожидала такого результата. Конечно, было очень приятно. Кстати, другие сотрудники нашего музея ранее также отмечались в данном конкурсе. Наш коллектив надеется, что и в будущем мы продолжим участвовать в состязании и, конечно, вносить свой вклад в развитие культуры Ростовской области, - сказала Ксения Тюрина.