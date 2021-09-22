Родственников летчика Чкалова выселяют из чужой дачи в Серебряном Бору. Семьи вернутся в свои московские квартиры

Серебряный бор в Москве Фото: фотохроника ТАСС.

Истцом доказан факт наличия на праве собственности имущества — жилого дома, земельного участка и находящихся на нем хозяйственных построек, отсутствие обременений этого имущества в пользу ответчиков, а также факт отсутствия между сторонами каких-либо договоров пользования дачей.

Ответчиками доказательств в обоснование довода о законности их проживания в жилом доме и пользования земельным участком, суду не представлено. Доводы ответчиков о том, что право пользования дачей возникло у них на основании не оспоренных Постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР No 1357 от 27.12.1938 и Постановления Президиума Московского совета РК и КД No 7 от 15.02.1939 и потому не подлежит прекращению, суд нашел несостоятельным и противоречащим положениям российского гражданского законодательства, регулирующего правоотношения, связанные с реализацией собственником своих прав по владению и распоряжению имуществом.

Также суд отметил, что ранее вступившими в силу решениями суда было установлено, что у ответчиков не возникало права владения и бессрочного безвозмездного пользования в отношении недвижимого имущества. Обязанность собственника (АО «БОН Инвестиции») предоставлять принадлежащее ему недвижимое имущество на праве бессрочного безвозмездного пользования какими-либо нормативными актами или подзаконными актами не предусмотрена. Кроме того, судебными актами определено, что у ответчиков не имеется законных оснований для возникновения права собственности на земельный участок и дачу по приобретательской давности.

При этом суд учел тот факт, что ответчики имеют иное место жительства и в спорном жилом доме самостоятельного права пользования по указанным основаниям не имеют.

В 2020 году АО «БОН» Инвестиции» приобрело участок в Серебряном Бору. В течение года добивается соблюдения своих прав от проживающих на участке потомков летчика Чкалова. После серии неудачных попыток договориться, АО «БОН Инвестиции» обратилось в суд с иском о выселении родственников Чкалова из занимаемой ими чужой собственности.

В настоящий момент собственник ожидает исполнения решения суда и готов приступить к реализации планов на своем объекте. Решение суда КП прокомментировал Энвер Эгиев, генеральный директор АО «БОН Инвестиции»:

- Мы до конца надеялись, что ситуация не примет такой оборот. Взывали к диалогу, предлагали различные варианты домов для переезда, в том числе и в собственность. Терпели нападки от СМИ, оскорбления в наш адрес от проживающих, а на самом участке и вовсе происходили всякие неприятные ситуации. Когда приобретали этот объект, не было сомнений – все документы в порядке, собственник владеет объектом более 10 лет, есть решения судов – все они красноречиво говорили о том, что нет у Чкаловых никаких законных прав на дом. Более того, мы были уверены, что они это тоже хорошо понимают. Люди проживают в чужом доме без какого-либо договора, не платят налоги, не несут финансовое бремя собственника.

В любом случае мы опускаться до скандалов и взаимных оскорблений не хотим, такие вопросы решаются исключительно в правовом поле, но никак не в «кабинетах» или медийном пространстве. Наша задача, как коммерческой организации – создавать продукт и рабочие места, зарабатывать и платить налоги, которые, кстати говоря, идут на социальные нужды нашего общества. Как раз этим мы и планируем заняться в ближайшее время.