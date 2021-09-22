Фастфуд по-боливийски: посетительнице кафе в гамбургере попался человеческий палец

Пока неизвестно, планирует ли пострадавшая обращаться в суд с требованием о моральной компенсации. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Похоже, что жительнице Боливии, заскочившей перекусить в ресторан быстрого питания, любовь к гамбургерам отбили на всю жизнь – между листьями салата вместе с котлетой оказался… отрезанный человеческий палец.

Откусив первый кусок и увидев человеческий палец, перепуганная посетительница ресторана бросилась к администратору, но тот спокойно ответил, что гамбургеры в заведении не делают, а лишь разогревают – так что, к пальцу они отношения не имеют, а все претензии девушка может адресовать производителю бутербродов.

Позже, видя состояние клиентки, менеджер все-таки решил извиниться. Но от закрытия это ресторан не спасло.

Причем, несмотря на обещание представителя сетевой компании закрыть филиал, делать это пришлось полиции, которая, к тому же, наложила на сеть штраф. А попутно выяснила, что потерянный палец принадлежит одному из сотрудников фирмы, производящей гамбургеры. Как и почему часть тела оказалась в еде – не уточняется.

Пока неизвестно, планирует ли пострадавшая обращаться в суд с требованием о моральной компенсации. О случившемся она рассказала в Facebook.

Неприятные находки в еде, особенно в готовой и полуфабрикатах – не редкость. И хотя чаще все же попадаются «технические» детали, гвозди или шурупы, лягушки в пакетах с замороженными овощами или мышки, запеченные в хлебе, тоже встречаются. Правда, даже на этом фоне палец в гамбургере бьет все рекорды.

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