Pharma Leadership Awards - церемония награждения лучших фармменеджеров 2021 года

29 сентября 2021 года в рамках конференции D Conf состоится церемония награждения II ежегодной премии за достижения в фармацевтическом менеджменте Pharma Leadership Awards. Главными задачами премии являются выявление лучшего управленческого опыта в фармацевтическом бизнесе и просвещение бизнес-сообщества о роли профессионального управления в фармотрасли для развития медицины в РФ.

Жюри премии – действующие сотрудники фармацевтических компаний. В голосовании использовались открытые вопросы – каждый участник мог предложить своих претендентов на победу. Таким образом была обеспечена полная объективность голосования.

В течение двух месяцев респонденты выбирали лучших специалистов в 21 номинации в 2 категориях.

Категория: Для сотрудников фармацевтических компаний

Номинации:

BU Head

Marketing Head

Head of media

Marketing innovation

Digital Manager

MCM Manager

GM&C-level

Medical

GR&Market access

Product Manager

HCP marketing

PR&Communication

Marketing excellence

Sales force

Training Manager

E-com

HR

Категория: Для агентств, работающих с фармацевтическими компаниями

Номинации:

Digital agency Manager

Marketing agency Manager

PR agency Manager

Media agency Manager

Премия имеет очень высокий интерес аудитории. В 2021 году в голосовании приняло участие более 1500 сотрудников фармкомпаний. На победу претендуют более 450 лидеров отрасли.

Организатор конференции – российская IT-компания «Доктор на работе». Занимает лидирующие позиции в сфере MedTech с собственной коммуникационной платформой. В состав платформы входят площадки для профессионального общения «Доктор на работе» и «Смартфарма», а также собственные digital-продукты для продвижения фармацевтических компаний.

Индустриальный партнер премии: Antal Russia – одна из крупнейших рекрутинговых компаний в России и СНГ, специализирующаяся на подборе менеджеров среднего и высшего управленческих звеньев в различных отраслях экономики. Компания Antal вышла на рынок СНГ в 1994 году и сегодня является частью международной группы Antal International, насчитывающей более 145 офисов по всему миру. Консультанты Antal помогают кандидатам находить работу в таких дисциплинах, как финансы и бухгалтерия, продажи, маркетинг и PR, IT, HR, логистика, электронная коммерция, и многих других.