Праздник за миллион: как отмечают дни рождения наследников Галкин, Бородина, Дибров

Детский праздник в семье Дибровых. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В пандемию стало меньше путешествий, мероприятий и встреч с друзьями. Звезды компенсируют временное отсутствие шумных вечеринок праздниками для детей. Активизировались даже те артисты, кто раньше не устраивал театрализованных представлений. Пусть хотя бы наследники повеселятся! Мы узнали, что модно на детских днях рождениях и сколько это стоит.

Концепция

В минувшие выходные Максим Галкин и Алла Пугачева учили пожелания детей и устроили Лизе и Гаррику на 8-летие праздник под названием Star Wars – Liza Garry Episode VIII. Эта самая масштабная детская вечеринка года, так как над ней трудилось не только агентство по организации праздника, декораторы, но привлекли даже компанию, которая занимается световыми и звуковыми шоу – они отвечали за спецэффекты на премии «Муз ТВ» и на этой вечеринке. Никита Пресняков ходил между аниматорами в крутейших костюмах и не сдерживал эмоций: «Если бы мне, школьнику, устроили такой праздник, то я бы наверное умер от счастья. Как круто!»

Игры Гаррика Галкина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А аниматоры из «Звездных войн» были загримированы под джедая Люк Скайуокер, королеву Падме Амидала, пришел на праздник и злодей Дарт Вейдер со свитой штурмовиков. В банкетной зоне ресторана отстроили декорации, в которых аниматоры проводили конкурсы, фокусы под музыку из фильма. Колорит празднику добавили световые и звуковые эффекты.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Чаще всего дни рождения устраивают тематические: у дочки Юлии Пересильд был по мотивам «Гарри Поттер», у сына Александра Овечкина – хоккейный праздник, а у наследницы Кристины Асмус – сладкая вечеринка.

Развлечения

В столице есть несколько крупных агентств по организации праздников, у них разработаны примерно по тридцать концепций праздников – к ним готовы сценарии, декорации и костюмы для аниматоров. Но могут и придумать что-то новое – на заказ. Чаще всего набор детских развлечений стандартный: конкурсы, фокусы, циркачи, бумажная дискотека.

На 10-летие дочери ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Маруси построили корнер для макияжа и укладок – гости девочки были счастливы.

На 9-летие младшей дочери Бориса Грачевского Василисы ее мама после праздника в ресторане арендовала лимузин, где именинница с подружками веселилась под любимые хиты. У мальчишек другие интересы: на 6-летии Ильи Диброва ребятам делали клоунский грим – тема праздника была цирк, поэтому устроили много трюков и фокусов. На трехлетии Сергея Овечкина обыгрывали ледовую тематику: папа именинника звезда хоккея, поэтому ребенок уже гоняет шайбу – была и такая возможность на вечеринке. В моде настоящие трюки иллюзионистов – целое шоу под стать Копперфилду Овечкиным устроили братья Сафроновы.

Декорации на детском празднике Дибровых. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Приглашали модного иллюзиониста и на 9-летие дочери Кристины Орбакайте Клавдии – дети были в восторге, когда именинница вдруг «повисла» в воздухе. У Клавы была еще одна модная фишка: мастер-класс по молекулярной кухне. Для 7-летней Насти - дочери артистов Кристины Асмус и Гарика Харламова устраивали шоу с аниматорами и попугаями. К 8-летней Маше, дочки актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, на праздник с аниматорами приехали сова, черепахи и змея, было много квестов и викторин. Маша поет и играет на гитаре, поэтому сама отвечала за концертную часть программы.

Юлия Пересильд с детьми. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А вот 3-летней наследнице телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова Маше пока хватает шоу мыльных пузырей и игр с аниматорами.

Интересно, что теперь во всех вип-агентствах аниматоры имеют QR-коды.

Звезды

Иногда обеспеченные родители добавляют дорогих фишек в праздники наследников. Ксения Бородина приглашала для младшей дочки 5-летней Теоны ее кумиров: певца Niletto, который пару раз спел «Любимку» (в том числе и с именинницей). Маленькие гости хором подпевали еще одному своему кумиру Mia Boyk: «Твоя мама не в курсе, что мы с тобой на тусе». У Овечкиных зажигала «Дискотека Авария». А Джиган для дочек приглашал выступать друзей реперов. Ани Лорак заказала для 10-летней наследницы Софии в финале праздника фейерверк.

Александр Овечкин с супругой Анастасией и детьми. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кристина Асмус и Гарик Харламов с дочерью Настей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Торт

Звезды любят хвастаться многоярусными яркими тематическими тортами, которые могут соревноваться со свадебными. У дочки Пересильд на дне рождении был торт в стиле Гарри Поттера весом 10 кг – самый тяжелый слой из книг. У наследника Диброва: многоярусная цирковая арена – внутри шоколад с вишней, сборку слоев кондитеры проводил на месте празднования, с собой по традиции привезли специальную холодильную машину для ожидания момента выноса торта. Самый большой торт дочке заказала Ксения Бородина – весит он более 40 кг.

Торт в стилистике вселенной "Гарри Поттера" на детском празднике Юлии Пересильд. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Бородина с дочками. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Банкет

Большинство звезд арендуют рестораны или детские клубы: Галкин, Орбакайте, Овечкин, Бородина, Асмус. Но есть артисты, кто приглашает аниматоров и декораторов в свой загородный дом, такие праздник детям устроили: Лера Кудрявцева, Юлия Пересильд, Анна Хилькевич, Дмитрий Дибров. На выездных мероприятиях работает кейтеринг. В заведениях общепита чаще заказывают по банкетному ресторанному меню. В ресторанах, как правило, декоратор красиво оформляет столы для детей и взрослых. Меню – различается.

Декор на праздничном утреннике дочери Кристины Орбакайте. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ценник

Звездный праздник в ресторане на 30 взрослых и 15 детей тянет на 1 – 1,5 млн. руб. без выступления приглашенных звезд. Аналогичный «утренник» во дворе собственного дома – в два раза дешевле. Стоит учесть, что многие звезды работают с агентствами, кондитерами, декораторами, фотографами по бартеру – рекламируют их услуги и получают скидки 25 - 50%.

Смета детского вип-праздника

Электронные пригласительные – 3 тыс. руб.

Банкетная комната в семейном ресторане-парке Ксении Бородиной – 1200 руб. за один билет на 3 часа. Минимум – 6 билетов.

Банкет без алкоголя для взрослых – от 200 тыс. руб.

Candy bar – 50 тыс. руб.

Торт «Гарри Поттер» весом 10 кг – 28 тыс. руб.

Многоярусный торт весом от 40 кг – от 100 тыс. руб.

Декорации – от 50 тыс. руб.

Сценарий праздника «Алиса в стране чудес» (заказ артистов минимум два часа)

Алиса, Шляпник – по 4 тыс. руб. в час.

Чеширский кот, Белая королева, Белый Кролик – по 6 тыс. руб. в час. Красная Королева – по 8 тыс. руб. в час.

Выступление дрессировщиков с животными – от 20 тыс. руб. за 20 минут.

Выступление звезд – Niletto (1 млн. руб).

Аренда лимузина – 2 тыс. руб. в час.

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