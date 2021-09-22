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Политика22 сентября 2021 12:45

Владимир Путин наградил полицейских за поимку студента-убийцы из Перми

Патрульные отмечены орденом и медалью
Олег АДАМОВИЧОлег АДАМОВИЧ
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Младший лейтенант Константин Калинин, который непосредственно обезвредил стрелявшего, награжден орденом Мужества.

Младший лейтенант Константин Калинин, который непосредственно обезвредил стрелявшего, награжден орденом Мужества.

Текст президентского указа выложили на официальном сайте Кремля. Полицейских, прибывших первыми в пермский вуз, отметили «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга».

Младший лейтенант Константин Калинин, который непосредственно обезвредил стрелявшего, награжден орденом Мужества.

Старший лейтенант Владимир Макаров, организовавший эвакуацию студентов, отмечен медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Еще министр МВД за хорошую работу досрочно повысил двух полицейских. Калинина до лейтенанта, Макарова до капитана.

Трагедия в Пермском государственном университете произошла в понедельник, 20 сентября. На территорию вуза зашел 18-летний Тимур Бекмансуров с ружьем. Молодой человек начал палить по студентам. Шесть человек погибли, 43 пострадали.

Комментарий младшего лейтенанта полиции Константина Калинина
КАРТИНА ДНЯСтрельба в Пермском государственном университете 20 сентября 2021: подробности нападения на ПГНИУ, личность нападавшего, последние новости о происшествии в Перми