Владимир Путин наградил полицейских за поимку студента-убийцы из Перми

Младший лейтенант Константин Калинин, который непосредственно обезвредил стрелявшего, награжден орденом Мужества.

Текст президентского указа выложили на официальном сайте Кремля. Полицейских, прибывших первыми в пермский вуз, отметили «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга».

Младший лейтенант Константин Калинин, который непосредственно обезвредил стрелявшего, награжден орденом Мужества.

Старший лейтенант Владимир Макаров, организовавший эвакуацию студентов, отмечен медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Еще министр МВД за хорошую работу досрочно повысил двух полицейских. Калинина до лейтенанта, Макарова до капитана.

Трагедия в Пермском государственном университете произошла в понедельник, 20 сентября. На территорию вуза зашел 18-летний Тимур Бекмансуров с ружьем. Молодой человек начал палить по студентам. Шесть человек погибли, 43 пострадали.