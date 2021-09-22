Миллиардеры с самыми большими доходами 2021: всех обогнал Мордашов

Председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов. Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Forbes опубликовал свежий рейтинг миллиардеров, получивших самые большие доходы в период с 18 марта 2020 года по 5 марта 2021 года. Речь идет не о размере общего состояния, а о стоимости проданных активов и полученных дивидендах.
Первое место занял Алексей Мордашов. Дивиденды и продажа акций оператора Tele2 принесли ему 1,7 млрд. долларов дохода. С прошлого года его доходы выросли почти на четверть. Тем не менее, полученные Мордашовым доходы все равно оказались меньше, чем у лидера прошлогоднего рейтинга Андрея Андреева, получившего, по оценке Forbes, 2,25 млрд. долл. Под вопросом остается и вхождение Мордашова в следующий рейтинг. Власти обсуждают возможность изъятия сверхдоходов у владельцев металлургических компаний, которые выводят прибыль на дивиденды, а не инвестируют в развитие. Если это произойдет, то Мордашов вряд ли сможет сохранить пальму первенства.
Второе место занял Владимир Лисин, поднявшийся с четвертого места. В этом году в рейтинге четыре новичка.
Председатель совета директоров ОАО "НЛМК" Владимир Лисин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Это Геннадий Тимченко, который вышел из капитала подрядчика «Стройтранснефтегаз», а также Алишер Усманов, Виктор Рашников и Андрей Скоч, получившие высокие доходы благодаря дивидендам принадлежащих им компаний. Кстати, по данным нынешнего рейтинга, общий суммарный доход 10 главных миллиардеров страны сократился почти на 30% до 10,7 млрд.долл.
1. Алексей Мордашов и семья
Доход: 1,7 млрд. долл.
За счет чего: дивиденды «Северстали», TUI и Nordgold, продажа акций Tele2
2. Владимир Лисин
Доход 1,48 млрд. долл.
За счет чего: дивиденды и продажа акций НЛМК
3. Алишер Усманов
Доход: 1,43 млрд.долл.
За счет чего: дивиденды «Металлоинвеста»
4. Вагит Алекперов
Доход: 1,14 млрд.долл.
За счет чего: дивиденды «Лукойла»
5. Сулейман Керимов и семья
Доход: 922 млн.долл.
За счет чего: дивиденды и продажа акций золотодобывающей компании «Полюс»
6. Владимир Потанин
Доход: 897 млн.долл.
За счет чего: дивиденды «Норильского никеля»
7. Андрей Скоч и семья
Доход: 875 млн.долл.
За счет чего: дивиденды «Металлоинвеста»
8. Виктор Рашников
Доход: 828 млн.долл.
За счет чего: дивиденды ММК
9. Геннадий Тимченко
Доход: 788 млн.долл.
За счет чего: дивиденды «Новатэка», «Сибура» и «Трансойла», продажа доли в «Стройтранснефтегазе»
10. Роман Абрамович
Доход: 645 млн.долл.
За счет чего: дивиденды «Евраза» и «Норильского никеля», продажа долей в «Трансконтейнере» и Highland Gold
По данным Форбс