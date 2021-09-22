Миллиардеры с самыми большими доходами 2021: всех обогнал Мордашов

Председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов. Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Forbes опубликовал свежий рейтинг миллиардеров, получивших самые большие доходы в период с 18 марта 2020 года по 5 марта 2021 года. Речь идет не о размере общего состояния, а о стоимости проданных активов и полученных дивидендах.

Первое место занял Алексей Мордашов. Дивиденды и продажа акций оператора Tele2 принесли ему 1,7 млрд. долларов дохода. С прошлого года его доходы выросли почти на четверть. Тем не менее, полученные Мордашовым доходы все равно оказались меньше, чем у лидера прошлогоднего рейтинга Андрея Андреева, получившего, по оценке Forbes, 2,25 млрд. долл. Под вопросом остается и вхождение Мордашова в следующий рейтинг. Власти обсуждают возможность изъятия сверхдоходов у владельцев металлургических компаний, которые выводят прибыль на дивиденды, а не инвестируют в развитие. Если это произойдет, то Мордашов вряд ли сможет сохранить пальму первенства.

Второе место занял Владимир Лисин, поднявшийся с четвертого места. В этом году в рейтинге четыре новичка.

Председатель совета директоров ОАО "НЛМК" Владимир Лисин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Это Геннадий Тимченко, который вышел из капитала подрядчика «Стройтранснефтегаз», а также Алишер Усманов, Виктор Рашников и Андрей Скоч, получившие высокие доходы благодаря дивидендам принадлежащих им компаний. Кстати, по данным нынешнего рейтинга, общий суммарный доход 10 главных миллиардеров страны сократился почти на 30% до 10,7 млрд.долл.

ТОП 10 россиян с самыми высокими доходами:

1. Алексей Мордашов и семья

Доход: 1,7 млрд. долл.

За счет чего: дивиденды «Северстали», TUI и Nordgold, продажа акций Tele2

2. Владимир Лисин

Доход 1,48 млрд. долл.

За счет чего: дивиденды и продажа акций НЛМК

3. Алишер Усманов

Доход: 1,43 млрд.долл.

За счет чего: дивиденды «Металлоинвеста»

4. Вагит Алекперов

Доход: 1,14 млрд.долл.

За счет чего: дивиденды «Лукойла»

5. Сулейман Керимов и семья

Доход: 922 млн.долл.

За счет чего: дивиденды и продажа акций золотодобывающей компании «Полюс»

6. Владимир Потанин

Доход: 897 млн.долл.

За счет чего: дивиденды «Норильского никеля»

7. Андрей Скоч и семья

Доход: 875 млн.долл.

За счет чего: дивиденды «Металлоинвеста»

8. Виктор Рашников

Доход: 828 млн.долл.

За счет чего: дивиденды ММК

9. Геннадий Тимченко

Доход: 788 млн.долл.

За счет чего: дивиденды «Новатэка», «Сибура» и «Трансойла», продажа доли в «Стройтранснефтегазе»

10. Роман Абрамович

Доход: 645 млн.долл.

За счет чего: дивиденды «Евраза» и «Норильского никеля», продажа долей в «Трансконтейнере» и Highland Gold

По данным Форбс