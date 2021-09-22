«Пришло время нам с Гариком объединиться!»: Лариса Гузеева предложила Харламову зарабатывать вместе

Гарик Харламов несколько лет издевался над Ларисой Гузеевой. Фото: кадр ТНТ

40-летний резидент «Comedy Club» Гарик Бульдог Харламов несколько лет назад начал зло подшучивать над ведущей «Давай поженимся» Ларисой Гузеевой. Гарик монтировал ролики с эпизодами из «Давай поженимся», выбирая острые фразы Гузеевой. Часто Харламов монтировал сюжеты так, что искажал первоначальный смыл сказанного, иначе расставлял акценты – но комику ведь главное, чтобы было смешно. Ролики с участием Гузеевой в инстаграме Харламова набирали больше всего комментариев и просмотров – опережали их только публикации о разводе шоумена. Почему Гарик прицепился к Ларисе Андреевне?

62-летняя Гузеева с Гариком не знакома: видела однажды мельком в гримерке – тогда еще жена Харламова актриса Кристина Асмус участвовала в шоу «Ледниковый период», а Лариса Андреевн была в жюри проекта.

Гузеева в шоу «Скажи Гордеевой» на YouTube рассказала: «Мы с Харламовым один раз в жизни встречались - на ледовом шоу, где его прекрасная жена танцевала, а я была в жюри. Нас даже никто с ним не знакомил: кивнули друг другу - «здрасте». И все. Всегда отмечала, что он талантливый, что на него интересно смотреть: как здорово, интересно шутит. Поэтому вся эта история стала удивительной – я не подписана на него в соцсетях. Мне что-то рассказывают, показывают на работе».

Резиденты звали Гузееву неоднократно в свои проекты, но она отказывалась. Гузеева поясняет: «Меня приглашали на все эти шоу. Чтобы что? Утром в газете, вечером в куплете. Прийти и объяснить мою шутку. Не вижу смысла. Для чего? Зачем?»

Лариса Гузеева выпила, осмелела и написала другу Харламова. Фото: кадр YouTube-шоу «Скажи Гордеевой»

Гузеева говорит, что давно уже не употребляет алкоголь. Но когда только началась пандемия и объявили карантин, а за ним перерыв в работе – Лариса Андреевна с подружками выпила вина. Гузеева рассказала: «Я перепила и написала Саше Ревве ночью. С таким пафосом: чтобы народу сейчас так тяжело не жилось – может нам с Гариком пришло время объединится, что-то такое придумать… Дай ему номер мой. Утром я просыпаюсь – у меня сердце в горле. Вспомнила, что я написала: «Боже, какая идиотка: только чтобы он не прочитал. Ищу телефон! Руки трясутся – вижу галочка синяя, значит прочитал. Пишу: «Саша, я просто пьяная тебе написала. Не надо никому ничего писать и говорить. Я просто пошутила». Забудьте все про меня. Когда я выпивала, меня всегда тянуло спасти мир. Слава Богу, мы с Гариком мир не спасли. Какое счастье, что я утром все успела объяснить. Думаю, пить надо вообще завязывать. Разлюбила пить. Не пью».

А Харламов последнее время охладел к «Давай поженимся» и не так часто вспоминает Гузееву. Хотя в соцсетях считают: Харламов должен появится в «Давай поженимся», а Гузеева в «Comedy Club».

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