«Три человека умерли после операций, четверо чудом выжили»: Подробности суда над московским анестезиологом

Сотрудники Следственного комитета в помещениях клиники "Медланж". ФОТО СК РФ

Мещанский суд вынес очередной приговор по громкому делу жертв пластических хирургов из столичной клиники «Медланж». Напомним, в 2018 году в течение одного месяца в реанимацию попали сразу шесть их пациенток. Трое из них скончались. Остальные чудом выжили.

У жертв после операций в «Медланже» начинался сепсис, заражение крови, отказывали внутренние органы.

На скамье подсудимых двое - анестезиолог Лев Хитрин, занимавший в «Медланже» должность главврача, и главная медсестра клиники Лариса Савельева.

«НИКТО НЕ ХОТЕЛ ТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ»

- Установлено, что Хитрин курировал проведение всех операций, предварительно изучал анализы пациенток, рассчитывал объем препаратов для анестезии, он же назначал медикаменты, когда самочувствие женщин после операций ухудшалось, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Врач-анестезиолог, главврач "Медланжа" Лев Хитрин и главная медсестра клиники Лариса Савельева. Фото: пресс-служба Мещанского суда

Следствие сразу выяснило, что на самом деле в «Медланже» вообще не имели права делать пластические операции, лицензия у учреждения была лишь на услуги общего медицинского профиля. То есть, по документам это была обычная частная клиника, с терапевтами и гинекологами.

Позже, кстати, выяснился еще один невероятный факт. Даже когда пациенток прямо из «Медланжа» начали увозить на скорой помощи в реанимации «Склифа» и Первой градской, от проведения операций клиника не отказалась.

- На тот момент были уже первые умершие, и внутри самой клиники специалисты проводили собрания, пытаясь понять, почему происходят такие осложнения, - говорит источник. - Но при этом новых клиентов все равно набирали. Потому что каждая операция стоила 350-400 тысяч рублей и терять эти денег руководители клиники не собирались. Известно, что двое из трех работавших на тот момент в «Медланже» пластических хирургов отказались проводить в этих стенах операции. Так что третий работал за троих...

Первоначально была версия, что проблемы возникали из-за некачественной анестезии - якобы клиника могла закупить дешевые препараты. Но потом стало понятно, что вместе с обездоливающими всем пострадавшим в «Медланже» занесли опасные бактерии, которые и вызывали стремительный сепсис.

РАБОТА ПОД СЛЕДСТВИЕМ

Интересно, что пока шло следствие, Лев Хитрин какое-то время продолжал работать анестезиологом в других клиниках. В частности в конце того же 2018 года мужчина имел отношение к операциям в другой столичной клинике пластической хирургии «Сфера» - она, к слову, тоже работала без лицензии. Там после ринопластики (изменение формы носа) едва не умерла 25-летняя Каролина Саргисян. Когда молодую женщину доставили в Первую градскую больницу, она уже едва дышала. Дальше были три недели между жизнью и смертью. В анамнезе - краткий пересказ медицинского энциклопедии.

Каролина Саргисян решила лечь на операцию, чтобы скорректировать форму носа. Фото: Личный архив

- В документах написано, что у меня был отек Квинке (тяжелый отек кожи, это аллергическая реакция на некоторые препараты, - Авт.), отек легких, отек головного мозга, - рассказала kp.ru сама Каролина. - ДВС-синдром (в сосудах образовываются тромбы, кровь перестает свертываться и начинается обильное кровотечение, - Авт.). Острая массивная кровопотеря, и - геморрагический шок (смертельно опасное состояние, когда объем циркулирующей в организме крови падает на 15-20%, - Авт.). Аспирация (кровь попадает в дыхательные пути, - Авт.) и еще полтора десятка сопутствующих проблем.

Так Саргисян пополнила список пострадавших от работы Льва Хитрина в «Медланже» и «Сфере».

ДВОЕ В БЕГАХ

Сотрудников двух клиник судили за «оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Максимальный срок по этой статье, если в результате погибли двое и более лиц, - до 10 лет тюрьмы.

Ранее пластический хирург Сергей Морозов, оперировавший погибших пациенток в «Медланже», получил 3,5 года колонии. Владелица «Сферы» Гульнара Шах - 1 год и 10 месяцев.

Так что Хитрин и Савельева стали уже «третьей волной».

Хитрину прокурор просил 7 лет тюрьмы, его сотруднице Савельевой - 5.

- В ходе судебного процесса стало понятно, что Лев Хитрин - некомпетентный специалист, который довольно халатно относился к своей работе, - говорит адвокат Андрей Мишонов, представлявший в суде интересы двух потерпевших - Каролины Саргисян и Софьи Тимаковой, которая едва не умерла после операции в «Медланже» (ее как раз оперировал хирург Морозов, - Авт.). - Причем, некоторые коллеги видели, что с компетенциями Хитрина что-то не так, но своих работодателей он, видимо, устраивал. Возможно, потому что сам закрывал глаза на нарушения.

По приговору Мещанского суда Лев Хитрин получил 6 лет колонии, Лариса Савельева - два года. Кроме того, они должны будут выплатить потерпевшим - выжившим пациентам и родственникам умерших - суммарно 11 миллионов рублей.

- Мои клиентки предъявляли исковые требования на 10 млн рублей каждая, - продолжает Мишонов. - Но по решению суда они должны будут получить лишь по 500 тысяч. Будем ли мы обжаловать приговор, еще не решено. В любом случае благодаря этому процессу и предыдущим судам по «Медланжу» и «Сфере» в России наконец-то начала формироваться судебная практика по делам такой категории. А благодаря большому резонансу в СМИ в отрасли пластической хирургии серьезно ужесточились требования к работе клиник и выдаче лицензий.

При этом двое фигурантов до сих пор в бегах. Во время расследования сумели скрыться владелица клиники «Медланж» Анна Сивакова и пластический хирург Геворг Степанян, который едва не убил Каролину Саргисян. Мужчину сначала арестовали, а потом отпустили под домашний арест. В следствии полагают, что он мог удрать за границу.