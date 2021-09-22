Ученые: коров необходимо приучать к горшку, чтобы помочь климату и планете

Один из заметных источников аммиака в природе – крупный рогатый скот Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звучит смешно, но на самом деле все объясняется просто. Аммиак - большая проблема для всей планеты, он является причиной не только загрязнения окружающей среды из-за парниковых газов, но и изменения климата в целом.

Один из заметных источников аммиака в природе – крупный рогатый скот. Соответственно, считают ученые, для решения проблемы нужно настроить правильную упаковку того самого аммиака в правильное место. Отхожее.

Исследование, которое провели ученые из Оклендского университета Новой Зеландии и опубликовали в научном журнале CELL, предлагает решение проблемы.

- На самом деле, ничего сложного в том, чтобы приучить коров ходить в туалет, нет, - говорит автор работы, профессор психологии Оклендского университета Линдси Мэтьюз. - Вы же можете приучить к горшку не только своих детей. Но и, пусть приложив некоторые усилия, кошку или собаку. Так чем отличаются обитатели скотного двора?

Говоря это, Линдси Мэтьюз опирается на эксперимент, который он с коллегами провел в этом году.

В качестве «добровольцев» в исследовании был задействованы 16 телят. На протяжении месяца ученые пытались приучить их пользоваться «туалетом» - специально отгороженной территорией с искусственным покрытием ярко-зеленого цвета. За правильное использование туалета телят ждала награда - перекус ячменя. А облегчение на улице сопровождалось назидательным шумом или неприятным всплеском воды.

Уже через 10 дней эксперимента исследователи заметили, что 11 животных успешно приняли установленные правила и поменяли свою привычку гадить где попало! Они стали ходить «по делам» в специально отведенное для этого место.

Кроме того, ученые научили телят терпеть позыв к мочеиспусканию в неподходящее время.

- Таким образом, мы смогли доказать, что телята вполне обучаемы, - сказал в интервью Линдси Мэтьюз – Соответственно, можно полагать, что, если эта практика будет расширена в мировом масштабе, она может иметь большое влияние на контроль аммиачных испарений на планете.

В ЧЕМ КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ

На самом деле, как бы смешно эта новость ни звучала, данное исследование служит довольно важной экологической цели.

Аммиак, в отличие от метана, также «производимого» крупным рогатым скотом, сам по себе не является экологической проблемой, но когда химическое вещество смешивается с почвой, на которую ежедневно наступают коровы, микробы в грязи превращают ее в закись азота - соединение, на долю которого приходится семь процентов всех выбросов парниковых газов в западных странах. И оно почти в 300 раз сильнее, чем углекислый газ.

Не говоря уже о том, что аммиак может загрязнять водные источники, в которые он просачивается. Попадая в почву, коровья моча приводит к образованию по меньшей мере двух вредных веществ — нитратов и закиси азота.

По оценкам исследователей, система обучения коров может сократить выбросы аммиака как минимум на 56 процентов (и, соответственно, сделать среду более чистой).

По средним оценкам, одна корова, выращиваемая на ферме, может производить от 30 до 40 килограммов фекалий и 30 литров мочи каждый день.

Вот почему контроль над этими отходами может иметь большое значение. И вот почему «туалетное» исследование и его результаты так важны для окружающей среды.