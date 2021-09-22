Вася Ложкин и Конаково Ривер Клаб передали деньги на благотворительность в рамках бизнес-регаты KP.RU

Мероприятие состоялось в «Конаково РИВЕР КЛАБ» 16 сентября

Организаторы АРТ-РЕГАТЫ KP.RU объединили спорт, искусство и благотворительность в одном мероприятии. В соревнованиях по парусному спорту приняли участие партнеры сайта “Комсомольской правды”, а художник Вася Ложкин, пишущий в стиле политического плаката, создал специально для Регаты картину "Полный вперед" и устроил выставку-презентацию своего творчества. "На спорт следует смотреть как на источник искусства и как на удобный повод для занятия им", - так писал основатель современных Олимпийских игр Пьер Де Кубертен. Уверены, объединение искусства и спорта удалось.

Конаково Ривер Клаб, одно из красивейших мест неподалеку от Москвы, прекрасный выбор для реализации оригинальной творческой идеи. Сентябрь-октябрь, как оказалось, отличное время для яхтенного отдыха. Многие из друзей Комсомолки впервые участвовали в парусной регате. И тем азартнее получилось состязание.

Регата – это колоссальный опыт собственного совершенства. Как любой спорт она учит не бояться ошибок и быть стойкими до конца. Интересное общение и незабываемый опыт получили все участники регаты. В честной борьбе победила команда из компании Asus, второе место заняла команда СТС Медиа, третье – Лига ставок.

"Прогрессивные, сильные и успешные люди открыто делятся друг с другом своими эмоциями и знаниями. Яхтинг - это про людей и дружбу. Это сближает и объединяет. Были рады стать с нашими партнерами одной командой. Когда борешься с водной стихией вместе, то, несомненно начинаешь лучше понимать друг друга! Спасибо всем нашим партнерам: Тинькофф, Платежная система МИР, ТНТ, Триколор, Эльдорадо", - делится впечатлениями Анна Шашлова, директор по развитию интернет-проектов ИД "Комсомольская правда".

Ярким событием стало и вечернее выступление Васи Ложкина с презентаций персонажей своего творчества. Перфоманс получился увлекательным: было много вопросов, художник раздавал автографы и все участники познакомились с героями картин, их характером и историями.

Партнером мероприятия выступил фонд помощи «География добра». Картина Ложкина "Полный вперед", посвященная Регате, была приобретена большим любителем творчества художника Марком Каганским, основателем отеля Конаково Ривер Клаб, а вырученные деньги были переданы фонду на благотворительные нужды.

Маргарита Запоренко, менеджер по развитию информационной поддержки БФ "География Добра": "Мы сегодня получили настоящее удовольствие, посетив персональную выставку народного Художника Васи Ложкина. Было по-настоящему интересно погрузиться в мир персонажей города Кобылозадовска, пообщаться с самим Васей и узнать, откуда художник берет вдохновение и как относится к критике. От лица всего Фонда мы также хотели бы выразить благодарность создателю Event-Отеля "Конаково Ривер Клаб" - Марку Каганскому, который приобрел одну из картин мастера, а средства с продажи направил на лечение подопечных Фонда "География Добра". Это не просто великодушный поступок, это неоценимый вклад в развитие благотворительности в целом. Ну и, конечно же, мы искренне благодарим организаторов всего мероприятия, наших добрых партнеров - команду сайта "Комсомольская Правда" KP.ru. Друзья, искреннее вам спасибо! Работать с вами, значит, не просто достигать результатов, но и работать в удовольствие, во благо".