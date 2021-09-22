США не пустили депутата Слуцкого на заседание Генассамблеи ООН: «Вашингтон манипулирует визами»

Слуцкий, которому американские власти не выдали визу, не просто депутат, а председатель комитета Госдумы по международным делам Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти США запретили въезд в страну для участия в мероприятиях Генассамблее ООН депутату Госдумы Леониду Слуцкому. Министерство иностранных дел России видит в этом продолжение многолетней линии, в рамках которой американцы планомерно чинят препятствия россиянам, направляющимся в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Отметим, что Слуцкий, которому американские власти не выдали визу, не просто депутат, а председатель комитета Госдумы по международным делам — то есть один из ключевых людей на международных переговорах. Да и отправлялся он в Штаты не по собственному желанию, он был включен в официальную делегацию России для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблее ООН, которая проходит в эти дни. Состав этой делегации утверждал президент России.

Как подчеркивают в нашем МИДе, никаких законных оснований не пустить члена российской делегации, у американцев не было.

- С 1947 года действует Соглашение о размещении штаб-квартиры ООН на территории Соединенных Штатов. Согласно этому документы, Вашингтон обязуется обеспечивать беспрепятственную деятельность аккредитованных при этой штаб-квартире миссий иностранных государств, - отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

То есть, по большому счету, не в праве американцев решать, кого пускать в Нью-Йорк на заседания ООН, а кого нет, ведь размещение именно там штаб-квартиры всемирной организации не прихоть самих американцев, а результат договоренности многих стран.

- Сейчас США откровенно злоупотребляют той привилегией, которую получили в 1947-м году. Вашингтон давит на другие страны через манипуляции с визами, - уверены в нашем МИДе. - Фактически, именно США — без каких бы то ни было оснований - решают, кого пускать на мероприятия под эгидой ООН, а кому доступ туда закрыть.

Российские дипломаты пообещали не оставить без последствий для американцев происшествия с Леонидом Слуцким.

- Это грубейший произвол и нарушение международного права, с которым нельзя мириться, - подчеркивается в официальном сообщении Министерства иностранных дел РФ.