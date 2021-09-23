Любовница Бельмондо написала книгу, в которой рассказала про интимные отношения с ним

Жан-Поль Бельмондо и Мария Карлос Сотомайор в 1980 г. Фото: EAST NEWS

Спустя две недели после смерти легенды французского кино – Жан-Поля Бельмондо - в свет вышла книга его бывшей пассии, бразильянки Марии Карлос Сотомайор.

С ней актер познакомился в 1980-ых годах. Сотомайор моложе Бельмондо на 29 лет. Они познакомились, когда ей было 19, и прожили вместе 7 лет. После того, как пара рассталась, Сотомайор сыграла в нескольких фильмах с участием Бельмондо, а после распрощалась с актёрской карьерой, переключившись на занятия музыкой.

Несмотря на то, что пара разошлась, между Бебелем (так называли Бельмондо во Франции) и его экс-возлюбленной сохранились дружеские отношения.

После смерти Бельмондо Сотомайор решила поведать всему миру о своей любви, не став утаивать при этом подробности своей интимной жизни с актером.

- Семья Бельмондо шокирована выходкой мадам Сотомайор, - рассказал адвокат семьи и ближайший друг Жан-Поля Бельмондо Мишель Годест. – Родные великого актера потрясены тем, что написано в книге. И удивлены, что ее издали спустя всего лишь две недели после его смерти. Это неприлично. Ни один из его друзей никогда бы не стал рассказывать подробности личного характера.

- Мария Карлос нашла удобный случай, чтобы снова вернуться в СМИ, - заявил Годест. – Поверьте, я знаю не меньше подробностей из жизни этой дамы, о них рассказывал Жан-Поль, но я никогда не стану выносить сор из избы. Пусть все это останется на ее совести.

В 2020 году бывшая возлюбленная навестила актера в его имении и сделала несколько снимков, один из которых разместила у себя в соцсетях в день смерти Бельмондо.

«Прощай, любовь моя, - подписала Мария Карлос ту фотографию. - Я храню твою улыбку, сильные и нежные воспоминания. Ты так многому меня научил».

Но, по словам адвоката, тот приезд был небескорыстным – Мария Карлос якобы собирала информацию для книги, о появлении которой тогда никто даже и не предполагал.

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