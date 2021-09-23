Майкл Джексон поможет африканцам привиться от коронавируса

Вакцинация от ковида в Африке продвигается слишком медленно. Фото: REUTERS

Часть средств, изъятых у вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге в рамках уголовного дела о незаконном получении дохода, будут направлены на закупку вакцины от коронавируса.

В том числе на благое дело будут направлены и деньги от продажи вещей, принадлежавших королю поп-музыки Майклу Джексону, которые Обианг Манге скупал в течение многих лет.

Правоохранители установили, что вице-президент Экваториальной Гвинеи (он же сын президента страны и фактически его преемник) через подставные компании приобретал недвижимость и роскошные вещи в США и Европе.

Политику принадлежат: десятки автомобилей и мотоциклов, яхты, дома во Франции и США, коллекция изделий самых известных брендов, а также вещи Майкла Джексона примерно на сумму в $3 миллиона, включая пару инкрустированных драгоценными камнями перчаток.

Сам политик свою вину не признает, однако по мировому соглашению с властями США он обязуется продать вещи Майкла Джексона, автомобиль Ferrari и особняк в Малибу, а деньги отдать на закупку вакцины от коронавируса для граждан страны.

Экваториальная Гвинея, получившая независимость от Испании лишь в конце 60-х годов прошлого века, считается одним из беднейших государств в Центральной Африке. Несмотря на имеющиеся на территории страны запасы нефти, золота, алмазов и тантала, подавляющее большинство ее населения живет в нищете. Согласно отчету ВОЗ, до пятилетнего возраста в стране не доживает практически каждый пятый ребенок, а значительная часть населения не имеет постоянного доступа к питьевой воде. В 2019 году по индексу человеческого развития Экваториальная Гвинея занимала 145 место в мире.