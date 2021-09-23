Ленинградская область собирается развивать «зеленую» энергетику и чистые производства

Губернатор Александр Дрозденко рассказал о планах по созданию зоны, свободной от углеродных выбросов. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Ленинградская область будет активно работать над снижением выбросов углекислого газа. У региона сегодня есть все возможности для развития «зелёной» энергетики и создания передовых производств, работающих на основе экологически чистых технологий. Об этом глава области Александр Дрозденко рассказал на Балтийском региональном инвестиционном форуме BRIEF’21, открывшемся 22 сентября. В этом году форум был посвящен передовым производственным технологиям.

Площадка BRIEF’21 собрала более 700 участников, общавшихся как в офлайн, так и в онлайн-формате. Форум традиционно проходит в формате одного дня под девизом «коротко и по делу». В этом году его повестка была составлена по запросам бизнеса Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Открывая форум, Александр Дрозденко отметил, что у Ленинградской области большие планы по созданию зоны, свободной от углеродных выбросов. Это требование времени и современной экономики. Учитывая, что регион - один из крупнейших экспортеров России, необходимо уже сейчас работать над развитием чистых производств.

- Сегодня на форуме мы говорили о будущем, о декарбонизации, о том как будем работать в условиях новых требований к экономике и «зелёной» энергетике. И это не случайно: Ленинградская область - крупнейший экспортёр, у нас крупнейшие логистические комплексы, и мы заинтересованы в том, чтобы оставаться экспортоориентированным регионом. Но мы понимаем, что уже через несколько лет Евросоюз будет вводить пошлины на товары и продукцию с высоким углеродным следом. Чем меньше наши компании будут выбрасывать углерода в атмосферу, тем более конкурентоспособной будет их продукция, - отметил губернатор.

Ленинградская область готова стать пилотной площадкой для создания производств по выработке «зеленой» энергии. В частности, рассказал губернатор, планируется построить ветровые электростанции на побережье Финского залива, а также ветропарки для получения электроэнергии.

- Идеально производить продукцию с помощью зеленой энергетики — ветропарков, солнечной, гидро- и атомной энергетики. Мы собираемся далеко продвинуться в этом, в частности, готовы стать пилотной площадкой для создания свободной углеродной зоны, - заявил Александр Дрозденко.

Ленинградская область войдет в Ассоциацию регионов России по климату. Соглашение об этом подписали губернатор Александр Дрозденко и президент Фонда «Центр стратегических разработок» Владислав Онищенко. Фото:пресс-служба правительства Ленинградской области

Одним из важных итогов форума стало соглашение о том, что Ленинградская область войдет в Ассоциацию регионов России по климату. Документ подписали губернатор Александр Дрозденко и президент Фонда «Центр стратегических разработок» Владислав Онищенко.

- Тема климатического регулирования, введения обязательной углеродной отчетности сегодня особенно актуальна для нас и наших предприятий, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Я рад, что нашим партнером по проектам в сфере сокращения выбросов парниковых газов станет Центр стратегических разработок.

Еще одна важная тема, вызвавшая интерес многих участников форума, - внедрение на производствах передовых технологий и инновационных решений. В Ленинградской области есть немало предприятий, успешно развивающих передовые производства. Среди них — компании Nokian Tyres, «Термекс», «Сименс». Чтобы ускорить этот процесс, в регионе обновили областной закон о специальных инвестиционных контрактах (СПИК 2.0), стимулирующий собственников вкладывать средства в инновационные решения. Инвестор внедряет современные технологии, благодаря которым предприятие начинает выпускать продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке. Государство со своей стороны оказывает ему поддержку в виде налоговых льгот, в частности, снижая процент налогов на имущество и на прибыль.

Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF проходит уже в третий раз по инициативе Агентства экономического развития Ленинградской области, Центра развития промышленности региона и Российско-Германской Внешнеторговой Палаты. Ключевыми партнерами форума является Ленинградское областное отделение «Деловой России» и НИЦ «Высшая школа экономики».