СК России: Установлен один из убийц Героя России Олега Пешкова

Рамадану Ади бин Аднану инкриминируется не только совершение убийства и покушения на убийство, но и надругательство над телом российского летчика.

Следственный комитет России установил имя еще одного участника незаконных вооруженных формирований, который повинен в убийстве пилота российского бомбардировщика "Су-24М" Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, покушении на жизнь штурмана "Су-24М" Константина Мурахтина, а также совершении ряда других преступлений.

- Ранее по уголовному делу на основании собранных доказательств было предъявлено обвинение четырнадцати участникам незаконных вооруженных формирований, причастных к совершению указанных выше преступных посягательств, они объявлены в международный розыск. В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена личность гражданина Сирийской Арабской Республики Рамадана Ади бин Аднана. На фотографии, размещенной в свободном доступе в сети Интернет, он с оружием позирует рядом с телом погибшего Олега Пешкова, - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Рамадану Ади бин Аднану инкриминируется не только совершение убийства и покушения на убийство, но и надругательство над телом умершего в составе незаконного вооруженного формирования. Он объявлен в международный розыск и арестован судом заочно.

Следствие выясняет данные оставшихся участников нападения.

Напомним, бомбардировщик Героя России Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Мурахтин выжил и был спасен. Пешкова, спускающегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.

Бюст Герою России Олегу Пешкову на базе Хмеймим стал третьим в ряду с памятниками двум другим пилотам, погибшим в ходе операции в этой арабской республике.

На авиабазе также установлены памятники вертолетчику Герою России Ряфагатю Хабибулину, погибшему в 2016 году при освобождении Пальмиры от боевиков, и Герою России пилоту самолета-штурмовика "Су-25СМ" Роману Филипову, сбитому террористами над сирийской провинцией Идлиб.

7 октября в России состоится премьера художественного фильма о герое-летчике Олеге Пешкове. Трейлер картины "Небо" уже можно найти в сети.

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