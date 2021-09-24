Как не сделать антибиотики бесполезными

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«Комсомольская правда» расскажет, для чего на самом деле нужна антибактериальная терапия, как появляются «суперинфекции» и как можно проверить свой организм на резистентность к антибиотикам.

Не применять против вирусов

Слово «антибиотик» можно дословно перевести как «против жизни». В отличие от бактерий, вирусы не считаются однозначно живыми организмами. Для лечения вызванных ими инфекций есть отдельный класс препаратов – противовирусные, которые работают по другим принципам.

Бактерии, как и вирусы, могут эволюционировать. Бесконтрольный или неправильный прием антибиотиков ускоряет этот процесс и приводит к появлению «суперинфекций» – это когда к существующей инфекции присоединяется вторая, но с другим микроорганизмом, обычно малочувствительным к антибактериальной терапии. Устойчивость таких «монстров» уже всерьез беспокоит ВОЗ.

Антибиотики способны нанести вред – они не делят бактерии на «свой-чужой» и могут уничтожить полезную микрофлору. По этой причине у любого антибиотика есть длинный список побочных эффектов, среди которых часто встречаются проблемы с пищеварением на фоне дисбактериоза.

Итак, первое и самое базовое правило – не пытаться лечить вирусные инфекции антибиотиками. Но как определить, какая инфекция в каждом конкретном случае? Ответ прост – записаться на прием к врачу, но даже он не всегда может дать правильный ответ. Почему – читайте в следующем разделе.

Не принимать без врача

Этот совет актуален для любого лекарства, но с антибиотиками ситуация особенная. Из-за схожести симптомов даже врач не всегда может навскидку отличить вирусную инфекцию от бактериальной, поэтому в дополнение к осмотру часто назначаются анализы.

Если выяснится, что инфекция – бактериальная, то врач не только выберет правильный антибиотик, но и поможет снизить урон по полезной микрофлоре. Например, назначит пробиотики.

У антибиотиков есть еще одно свойство – они способны вызвать тяжелую аллергическую реакцию. По этой и многим другим причинам ответить на вопрос «нужно ли мне сейчас принимать антибиотики» сможет только врач, без назначения которого не стоит принимать ни одно лекарство. Самолечение может не только затруднить диагностику заболевания, но и спровоцировать его переход в хроническую форму.

Соблюдать инструкцию

Прием антибиотиков требует самодисциплины. Большинству препаратов критична не только дозировка, но и временной интервал – так в организме будет поддерживаться нужная концентрация лекарства.

Если нарушить инструкцию, то сниженная доза антибиотика может не уничтожить бактерии, а стать для них учебным пособием. Вероятный результат – средство перестает действовать, а патогенные микроорганизмы приобретут устойчивость. Если их подхватит другой «счастливчик», то выбор доступных ему препаратов для лечения снижается. В случае, если и он будет лечить инфекцию неправильно, бактерии станут еще сильнее. Именно так и появляются описанные выше «суперинфекции».

Знать эффективность лекарства

Принимать антибиотики без назначения врача нельзя, но можно выиграть время и увеличить шансы на выздоровление, если заранее знать, какой препарат будет максимально эффективным.

Для этого в любом отделении Лаборатории «Гемотест» можно пройти анализ «Расчет эффективной дозы антибиотиков с определением чувствительности возбудителя к расширенному спектру антибактериальных препаратов (заключение по МИК)».

В связи с развитием устойчивости микроорганизмов к антибиотикам, подбор препаратов по их спектру действия может привести к малоэффективному или безрезультатному лечению.

Метод, используемый в Лаборатории «Гемотест», точно определяет антибактериальный препарат, имеющий наивысшую эффективность в конкретном случае.

Результат исследования будет готов через 2 дня – он придет на электронную почту и отобразится в Личном кабинете пациента. Стоимость анализа, адреса отделений и правила подготовки можно узнать на сайте gemotest.ru.