Осень: что поможет сказать простуде «нет»?

Позитивный настрой и положительные эмоции способны помочь противостоять самым разным заболеваниям. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Осень - очень противоречивое время года. С одной стороны, она несет нам увядание природы, с другой - яркие краски. И новые возможности после летнего отдыха, и риск подхватить ОРВИ, или, попросту говоря, простуду. Как сделать свою осень яркой и минимизировать риск простуды? Советы эксперта - доктора медицинских наук, профессора, главного инфекциониста ФМБА России, заведующего кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимира Владимировича Никифорова.

СТОИТ ЛИ МЕНЯТЬ РЕЖИМ ДНЯ

- Надо ли как-то осенью менять режим дня, чтобы не разболеться?

- Любая смена режима дня - это всегда стресс для организма. На фоне уменьшающегося светового дня и перепадов температуры смена режима дня способна повлечь за собой дополнительное ослабление организма. Другой вопрос - правильный ли режим дня: есть ли достаточный сон, не менее 6 - 8 часов в сутки, высок ли уровень двигательной активности, бываете ли вы на свежем воздухе? Если продолжительность сна менее указанного времени, стоит его нормализовать, так как именно во сне организм не просто восстанавливается, но и готовится к адекватному реагированию на потенциальные неблагоприятные факторы во время бодрствования. Если образ жизни преимущественно сидячий, да еще и в неудобной, статичной позе, например, за компьютером, стоит ввести в свою жизнь регулярные физические нагрузки, 3 - 5 раз в неделю не менее чем по 40 минут. Важно и стараться больше гулять на свежем воздухе. Все это будет способствовать укреплению защитных сил организма.

- Стоит ли делать сейчас прививку от гриппа?

- Обычно у здорового человека на выработку достаточного уровня антител после прививки от гриппа требуется около трех недель. Поэтому сентябрь и первая половина октября - практически лучшее время для противогриппозной вакцинации.

ВИТАМИНЫ - И НЕ ТОЛЬКО

- Как еще можно защитить себя от простуды?

- Помимо полноценного сна и достаточного уровня физических нагрузок, в поддержании защитных сил организма немаловажную роль играет правильное, здоровое питание с достаточным потреблением белка, витаминов, особенно D, С, А и группы В, минеральных веществ, включая железо и цинк. Стоит избегать переохлаждений, массовых скоплений людей и, конечно же, соблюдать масочный режим, особенно значимый не только для профилактики ОРВИ, но и в связи с COVID-19. Кроме того, для профилактики острых респираторных вирусных инфекций врач может рекомендовать прием лекарственных препаратов. Среди профилактических средств обращает на себя внимание отечественный противовирусный препарат с иммуноопосредованным действием Анаферон. Благоприятный профиль безопасности позволяет принимать его для обеспечения более полноценного и перманентного противостояния вирусам - возбудителям ОРВИ курсом от 1 до 3 месяцев всего по 1 таблетке в день.

НА ЗАМЕТКУ!

Время убегать от депрессии

- Как эмоциональное состояние человека влияет на его иммунитет? Есть ли действенные способы улучшить жизнь через положительные эмоции?

- О связи эмоционального состояния с иммунитетом сказано немало. В качестве примера можно привести недавно опубликованные результаты исследования о неблагоприятном влиянии на иммунные реакции симптомов депрессии и тревоги у пациентов с COVID-19. Очевидно, что позитивный настрой и положительные эмоции способны помочь противостоять самым разным заболеваниям, включая ОРВИ. Не стоит забывать о таких действенных способах улучшения качества жизни через позитивные эмоции, которые черпаются из занятий любимым творчеством, прогулок на природе, регулярных занятий спортом (без фанатизма!), общения с любимыми людьми, чтения хороших книг и т. д. Наслаждайтесь жизнью, берегите себя и будьте здоровы!