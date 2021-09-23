На торгах в четверг акции «Роснефти» побили исторический рекорд

На открытии торгов в четверг акции «Роснефти» выросли на 2% и достигли нового исторического максимума в 599 руб. за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Предыдущий рекорд был зафиксирован 15 сентября – 589,8 руб. за бумагу. Стоит заметить, что акции «Роснефти» последовательно росли на протяжении среды, став лидером среди «голубых фишек» с показателем 4%.

ПРОГНОЗ - ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ

Отметим, что ценные бумаги «Роснефти» являются одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке. С начала пандемии, то есть с марта 2020 года, цена акций НК «Роснефть» выросла более чем в 2,5 раза, а за первое полугодие 2021 года – более чем на 31%.

«Перспективы компании позитивно оцениваются крупнейшими инвестбанкирами, по прогнозам которых стоимость ценных бумаг НК «Роснефть» в среднесрочной перспективе может вырасти на 20-40%, - отметил эксперт Торгово-промышленной палаты Дмитрий Полохин. - При этом большинство аналитиков в настоящее время рекомендуют покупать ценные бумаги компании и включают ее акции в список наиболее предпочтительных объектов для инвестирования».

Инвесторы и аналитики выделяют группу ключевых факторов, которые провоцируют подорожание ценных бумаг компании: снижение долговой нагрузки, генерация свободного денежного потока, самые низкие в мире удельные затраты на добычу, реализация флагманского нефтяного проекта «Восток Ойл», который является одним из самых перспективных и экологичных в отрасли».

Напомним, в начале сентября инвестиционный банк J.P.Morgan повысил целевую цену по акциям компании «Роснефть» на 14% - до 10 долларов с 8,8 долларов. Прогноз предполагает потенциал роста к текущим котировкам на 39%.

«Роснефть» обладает самым высоким потенциалом роста ценных бумаг среди российских нефтегазовых компаний благодаря проекту «Восток Ойл», который еще не до конца отражен в оценке компании рынком, - отмечает банк в своем отчете.

РЕКОМЕНДАЦИЯ «ПОКУПАТЬ»

В июле американский банк Morgan Stanley повысил целевую цену за глобальную депозитарную расписку «Роснефти» на 14% (в среднем по сектору — на 10%) с $9,2 до $10,5. При этом эксперты сохранили рекомендацию «покупать». В июне Bank of America Merrill Lynch в рамках пересмотра целевых цен нефтегазового сектора также повысил целевую цену бумаг «Роснефти» на 10% до 9,9 долларов, сохранив рекомендацию «покупать» и место в списке наиболее предпочтительных объектов инвестирования.

В мае Райффайзенбанк повысил целевую стоимость акций «Роснефти» на 62% — с 500 до 810 рублей за бумагу. «Газпромбанк» в апреле повысил целевую цену акциям «Роснефти» почти на 30% - до 10,1 долларов за бумагу. Аналитики «Газпромбанка» отметили, что акции «Роснефти» с начала года подорожали на 30% и обладают существенным потенциалом роста стоимости в связи с реализацией проекта «Восток Ойл». «Акции имеют потенциал роста еще на 38%», — говорится в докладе. В результате банк включил акции «Роснефти» в число наиболее перспективных для инвестиций.

Американский Goldman Sachs в марте поднял целевую цену ГДР «Роснефти» на 41% до 10 долларов, не только подтвердив рекомендацию "покупать", но и включив компанию в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования в 2021 году. Ключевыми факторами роста акций Роснефти аналитики называют колоссальную ресурсную базу, самые низкие в отрасли затраты на добычу и начало реализации проекта Восток Ойл.

"ВОСТОК ОЙЛ" - ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ

Мы уже рассказывали, что проект «Восток Ойл» - в настоящее время один из самых перспективных в мире. Он привлекает инвесторов. Важным фактором этой привлекательности является то, что создана уникальная устойчивая экономическая модель проекта. «Роснефть» уже получила заключения ведущих международных экспертов, подтверждающие ресурсную базу, технологии разработки и экономику проекта.

Для наглядности приведем несколько цифр. Проект имеет низкие удельные затраты на добычу. Углеродный след «Восток Ойл» на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. Его ресурсная база составляет свыше 6 млрд тонн нефти, которая отличается уникально низким содержанием серы в 0,01-0,04%. Высокое качество сырья исключает потребность в отдельных установках на НПЗ, что позволит значительно снизить объем парниковых выбросов проекта. Логистическим преимуществом проекта «Восток Ойл» является возможность поставок сырья с месторождений сразу в двух направлениях - на европейские и азиатские рынки.

Проект сыграл значительную роль в переоценке стоимости «Роснефти». Goldman Sachs уже окрестил его «магнитом для инвесторов». По мнению инвестбанка, «чистая приведенная стоимость проекта может достигнуть 75 млрд долларов». В опубликованном в 2020 году отчете Merrill Lynch аналитики Карен Костанян и Екатерина Смык присвоили «Восток Ойлу» статус локомотива развития «Роснефти». «Проект представляет собой основной источник потенциального роста для НК «Роснефть», - говорится в отчете. При благоприятной рыночной конъюнктуре и снижении рисков, стоимость проекта может превысить $100 млрд, считают аналитики Bank of America. При учете СПГ, общая оценка по проекту может возрасти до $115-120 млрд.