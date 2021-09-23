Лекарственный препарат «Ремдеформ» вошел во все схемы лечения COVID-19

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По сравнению с предыдущей версией, в 12-й версии временных методических рекомендаций по лечению пациентов с COVID-19, утвержденных Минздравом России 21 сентября, стало возможным назначение ремдесивир также и пациентам с высоким индексом коморбидности с легким течением заболевания в условиях стационара. Раздел "Патогенетическое лечение" полностью переработан с учетом накопленного опыта лечения COVID-19: добавлена информации о возможных комбинациях препаратов, в т. ч. с применением ремдесивира. Переработаны схемы для пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания: оптимизирована этиотропная терапия в сторону применения более эффективных подходов (ремдесивир, иммуноглобулин человека против COVID-19).

Компания «Фармасинтез», как единственный производитель лекарственного препарата ремдесивир на территории России, готова обеспечить все лечебные учреждения страны в необходимом объеме до конца текущего года.