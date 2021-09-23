Начальник Генштаба ВС России прибыл на место учений «Мирная миссия – 2021» в Оренбургской области

В Оренбургской области проходят учения стран-членов ШОС "Мирная миссия-2021" Фото: Министерство обороны России

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России, первый заместитель министра обороны РФ генерал Валерий Герасимов оценил действия войск стран-членов Шанхайской организации содружества (ШОС) во время учений «Мирная миссия-2021». Антитеррористические маневры проходят с 20 по 24 сентября в Оренбургской области.

Как сообщает Министерство обороны России, в учениях принимают участие около 5,5 тысячи военнослужащих и свыше 1,2 тысячи военной техники. В рамках учений также состоялось совещание начальников генштабов армий государств-членов ШОС с участием военных делегации России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизстана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии.

Стороны обсудили проблемы международного терроризма и военно-политическую ситуацию в кризисных регионах мира. В частности, начальники генштабов поговорили об обстановке в Афганистане и ее влияние на создание угроз безопасности странам ШОС вследствие наплыва афганских беженцев и роста объемов наркотрафика.

По словам замминистра обороны РФ, союзника ШОС в время совместных военных учений необходимо отрабатывать вопросы противодействия новым тактическим приемам, применяемым международными террористами, такими как беспилотники и биологическое оружие, а также обеспечить информационную безопасность. Герасимов отметил, что совместная работа внутри организации проходит «в доверительном и конструктивном ключе», коллеги обстоятельно обменялись мнениями о военно-политической ситуации в мире и противодействии современным вызовам.