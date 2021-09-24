Ученые рассказали, как бактерии мешают людям худеть. И что с этим делать

Наличие или отсутствие определенных бактерий в кишечнике – важный фактор, влияющий на вес человека
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Если вы безуспешно пытаетесь похудеть, вам нужно изменить свой рацион, настоятельно рекомендуют ученые из Института системной биологии в Сиэтле, США.
«Тоже мне, открыли Америку! - подумаете вы, - а то мы не знаем, что диета всему голова».
На самом деле, речь идет не о какой-то конкретной диете. И не о подсчете калорий. Говоря о рационе, специалисты имеют в виду, буквально, рацион микробиома человека – то есть то, чем мы подкармливаем обитающих в нашем кишечнике бактерий.
- Микробиом может стать вашим помощником в нелегком деле похудания. Или наоборот, стать преградой в потере веса, - говорит микробиолог, профессор Кристиан Динер, руководитель исследования, которое доказало, что микробиота может влиять на реакцию хозяина на потерю веса за счет различных темпов роста бактерий и их видов.
Микробиом - это все микроорганизмы, которые населяют человеческий организм - бактерии, грибы, вирусы, дрожжи и так далее. Состав микробиоты различается в зависимости от участков и органов тела. Самой «густонаселенной» считается микробиота кишечника - она содержит 100 триллионов микроорганизмов, и весит несколько килограммов!
Так вот, доктор Динер и его коллеги провели исследование, изучив медицинские досье людей, которые когда-то прибегали к диетам. Всего было изучено 105 историй. При этом кейсы были разделены на две группы.
Первая - 48 человек - теряла более 1% массы тела в месяц на протяжении всего эксперимента (он длился 12 месяцев).
У участников второй группы, состоявшей из 57 человек, за тот же период времени вес оставался стабильным.
Исследователи изучили состояние крови и стула добровольцев, их генетический материал, проанализировали диетические анкеты, а также сопоставили полученные результаты с возрастом, полом и индексом массы тела участников до начала эксперимента и по его окончании.
В итоге команда обнаружила, что каждой группе, а вернее, ее участникам, были присущи определенные виды бактерий и микробов.
То, что преобладало у людей из первой группы, у вторых было в меньшем количестве. И наоборот.
Например, у участников «похудевшей» команды в микробиоме кишечника в большом количестве были бактерии, которые лучше расщеплял крахмал. У них также были микробы, которые быстрее усваивали сложные углеводы. А еще были те, которые способствовали эвакуации сахара прежде, чем организм успеет его усвоить.
Исследователи также обнаружили больше доказательств наличия микробной ДНК, которая позволяет некоторым бактериям быстрее расти и воспроизводиться. «До этого исследования мы знали, что состав бактерий в кишечнике у людей с ожирением отличается от тех, у кого вес нормальный. Но теперь мы знаем еще и о существовании набора генов в бактериях, которые позволяют по-разному реагировать на меры по снижению веса», — рассказал доктор Кристиан Динер.
«Поэтому мы в полной уверенности можем заявить, что микробиом кишечника является основным фактором, влияющим на то, будет ли план по коррекции веса успешным или нет».
Чтобы пополнить запас полезных бактерий в кишечнике, ученые дают несколько советов.
- Увеличьте употребление клетчатки
Старайтесь употреблять более 40 граммов клетчатки в день. Сегодня люди съедают как минимум в два раза меньше. Для примера: черная фасоль содержит 10 граммов клетчатки на 100 гр, брокколи - 2,6 грамма.
Не забывайте о такой возможности восполнить дефицит клетчатки как отруби!
- Включите в рацион побольше сезонных овощей и фруктов
Разнообразие продуктов с клетчаткой на столе может быть столь же важным, как и количество, поскольку получаемые из них химические вещества и типы волокон будут различаться, и каждый из них поддерживает разные виды кишечной фауны. А овощи и фрукты – главный источник клетчатки.
Следите, чтобы в меню было достаточно продуктов, богатых полифенолами – танинами, флаваноидами. Эти химические вещества действуют как топливо для бактерий. Много их в зеленом чае, смузи с орехами и семенами, ягодах, оливковом масле, капусте и т.д.
В небольших количествах легкий алкоголь, например, белое или красное вино, способствует разнообразию кишечных обитателей.
- Полюбите ферментированные продукты
Хороший выбор - несладкий йогурт. Но кефир содержит бактерий в пять раз больше, чем йогурт! Сыры, квашеная капуста, кимчи и продукты на основе сои, такие как соевый соус, темпе и натто – тоже хорошие помощники.
- Избегайте искусственных подсластителей
Аспартам, сукралоза и сахарин, по некоторым данным, могут нарушать метаболизм и уменьшать разнообразие обитателей кишечника. Исследования на животных показали, что прием подобных «сладостей» приводил их к ожирению.
- Антибиотики – только по предписанию врача
Антибиотики уничтожают наш внутренний мир без разбора, полезный обитатель перед ними или враг. На восстановление микробиома после их применения могут уйти недели и месяцы. Так что принимайте эти лекарства только по предписанию врача!
- Ешьте как хадза
У народа хадза в Танзании разнообразие кишечного микробиома является одним из самых богатых на планете и примерно на 40 процентов выше, чем у среднестатистического европейца. В среднем человек хадза съедает около 600 видов растений и животных в год и имеет огромные сезонные вариации. У них практически нет таких распространенных болезней, как ожирение, аллергия и рак.