Cиловики в Грузии годами прослушивали западных дипломатов

Оппозиционные силы во главе с «Единым национальным движением» Михаила Саакашвили обвинили правящую партию «Грузинская мечта» в фальсификации последних выборов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии систематически шпионила за десятками влиятельных персон в Тбилиси. Об этом стало известно после появления в Сети огромного массива аудиофайлов с телефонной прослушкой. Пока не известно, кто стоит за «сливом» — возможно, некий офицер СГБ, разочаровавшийся в системе. Ведь, как выяснилось, помимо сотрудников западных посольств, объектами «разработки» стали ещё и иерархи Грузинской православной церкви (имеющие огромный авторитет в обществе).

Скандал вспыхнул весьма «удачно» — 2 октября в стране Сакартвело пройдут муниципальные выборы. К ним готовятся на фоне затяжного политического кризиса — страна почти год жила без легитимной законодательной власти. Оппозиционные силы во главе с «Единым национальным движением» Михаила Саакашвили обвинили правящую партию «Грузинская мечта» в фальсификации последних выборов — и отказались войти в состав парламента. Лишь огромными усилиями, с участием дипломатов из ЕС и США, кризис был преодолён, после того как власти согласились на уступки.

Это объясняет, зачем Госбезопасность прослушивала телефоны сотрудников западных посольств: видимо, чтобы правительство могло заранее узнать, какой же оборот примут следующие раунды переговоров с оппозицией под эгидой Запада.

К тому же официальный Тбилиси продолжает «идти в Европу», объявив о планах подать заявку на вступление в ЕС к 2024 году. Однако нынешний «телефонный скандал» наверняка осложнит его отношения с Брюсселем, да и с Вашингтоном. Шпионаж за людьми с диппаспортами — грубейшее нарушение международных конвенций.

В выигрыше лишь Саакашвили. В 2013 году экс-президент, запятнанный войной в Южной Осетии и коррупционными скандалами, бежал из родной страны. Однако сейчас, если его партия ЕНД хорошо выступит на муниципальных выборах, бывший вождь может вернуться. Ведь вслед за муниципальными последуют и парламентские выборы. Вряд ли Служба госбезопасности или другие силовики после «слива» прослушек, уничтожившего их репутацию, рискнут воспрепятствовать лидеру оппозиции.

Для России же подобный сценарий может означать новые провокации у южных границ, подобно августу 2008 года, когда войска Саакашвили при информационной поддержке Запада атаковали наших миротворцев под Цхинвалом.