«Рассчитываем на опыт ВЭБ.РФ в развитии городов»: бизнес- десант институтов развития прибыл в Иркутск

Фото: пресс-служба ВЭБ.РФ

23 сентября делегация институтов развития, во главе с председателем ВЭБа Игорем Шуваловым, работала в Иркутске. Перспективные для региона и города проекта оценивали вместе с губернатором региона Игорем Кобзевым и мэром Иркутска Русланом Болотовым. В фокусе ВЭБа- проекты развития транспорта, инфраструктуры и экономики городов, качественно меняющие жизнь людей.

НОВЫЕ ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

«Большой командой организаций развития группы ВЭБ.РФ мы смотрим на проекты, которые способны дать импульс экономическому развитию региона, его городов, – отметил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. - Команда губернатора Иркутской области многое для этого делает. Мы готовы подключаться, применить здесь опыт реализации проектов развития транспорта, инфраструктуры, городской экономики, опробованный в других регионах».

«Рассчитываем на опыт Госкорпорации ВЭБ.РФ в развитии городов. Проекты, которые позволяют сохранить уникальное историческое наследие и в то же время создают новые точки притяжения, заслуживают пристального внимания и реализации», – сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Подобные бизнес- десанты в города для ВЭБа и институтов развития под его управлением – обычная практика. На особом внимании проекты, качественно меняющие жизнь людей: от строительства новых промышленных предприятий до комплексного обновления городского транспорта (например, КП не раз писала про проект масштабной замены всего парка трамваев в Таганроге и «автобусный» проект в Твери) или создания новых точек притяжения для горожан и гостей города.

Участники бизнес- миссии в Иркутск осмотрели городские пространства, где планируются или уже реализованы такие проекты. Первый объект – 130-й квартал – известная не только каждому иркутянину, но и далеко за пределами областного центра территория исторической застройки в южной части центра Иркутска. Он был построен в 2011 году. На сегодняшний день в 130-м квартале созданы около 2 тысяч рабочих мест, объем выручки в год превышает 9 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджеты разных уровней – свыше одного миллиарда рублей. По словам главного архитектора проекта Елены Григорьевой, 130-й квартал в постоянном развитии, в перспективе он будет иметь выход к набережной Ангары и жилому комплексу Парковый.

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА В ИРКУТСКИХ КВАРТАЛАХ

Также представителям ВЭБ.РФ и других институтов развития представили проект комплексной регенерации исторического центра города «Иркутские кварталы». Площадь объекта составляет 80 гектаров. Как пояснил автор проекта Сергей Маяренков, развитие «Иркутских кварталов» в перспективе может дать почти 6 тысяч рабочих мест, планируется строительство 310 тысяч квадратных метров площади.

Следующий объект – жилой комплекс «Стрижи Сити». Этот масштабный проект реализован в рамках городской программы развития застроенных территорий. Для реализации были расселены более десятка аварийных домов, общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров. На участке, площадью более пяти гектаров, предполагается возведение двенадцати жилых блок-секций, строительство детского сада на 150 мест – строительная компания безвозмездно передаст муниципалитету участок, а также за собственный счет проведет проектно-изыскательские работы, подготовит проектно-сметную документацию проекта дошкольного учреждения. Первая очередь домов, введенных в эксплуатацию в 2020 году, с высоты имеет форму трех сердец, эти здания практически сразу стали архитектурной достопримечательностью Иркутска.

В Приангарье, в Иркутске и Байкальске, команда институтов развития будет работать два дня.