«Транснефть» монетизирует инновации

Биосорбент Biteoil и биопрепарат «Севсорб» одинаково эффективно очищают и воду, и землю в любом климате, в том числе и на Крайнем Севере. Фото: пресс-служба ПАО «Транснефть»

Это лишь малая часть совместной работы нефтепроводчиков и ученых, результаты которой выдвинули компанию на передовые позиции.

Мы помним еще со школы, что в эволюционном развитии побеждает не самый большой, сильный или быстрый. На вершине пирамиды оказываются те, кто лучше всех адаптируется к изменяющимся условиям. Ключевое слово - изменение - от латинского novatio.

В «Транснефти» преимущества использования инноваций поняли давно. Разработкой и внедрением передовых технологий и оборудования на системной основе здесь занимаются уже больше десяти лет. Сегодня в компании работает своего рода фабрика инноваций - экосистема, включающая все элементы управления новшествами от производственных процессов до корпоративной культуры. Причем многое возложено на автоматизированные системы, которые минимизируют рутину. На подходе - формирование стратегии цифровой трансформации.

Прорывные решения создают не только 25 организаций системы «Транснефть», среди которых и собственный НИИ, но и лучшие специалисты российских вузов, инновационных кластеров. Работа строится по принципу «открытых инноваций»: в режиме единого окна все перспективные проекты выложены в открытом доступе и каждый квалифицированный поставщик может стать их участником. Результаты «заточены» на приоритеты сегодняшнего и завтрашнего дня - повышение эффективности систем экологической и промышленной безопасности.

К слову, «Транснефть» направляет на НИОКР рекордные для мировой нефтетранспортной отрасли ресурсы - около полутора процентов от выручки. Как свидетельствует международное агентство KPMG, по этому показателю она является абсолютным лидером и более чем в пять раз превышает средние значения среди крупнейших мировых компаний. Схожая картина и в сравнении с крупнейшими российскими госкомпаниями. Здесь тоже, как подсчитало Минэкономразвития, «Транснефть» лидирует с почти пятикратным отрывом. «Роснефть», для примера, тратит меньше полпроцента от выручки.

Уникальные разработки для уникальной компании

Известно, что болезнь легче предотвратить, чем бороться с последствиями. Вовремя диагностировать малейшие неполадки трубопроводной инфраструктуры - значит намного продлить срок ее службы. Для этого компания создала парк из более 90 собственных высокоточных устройств, которые позволяют эффективно исследовать состояние здоровья труб. Помните, как герой бондианы с агентом КГБ промчался внутри трубы из Чехословакии в Австрию? Примерно так выглядят приборы внутритрубной диагностики «Транснефти», только они намного более интеллектуальные - позволяют одновременно исследовать десятки параметров. Они во многом превосходят мировые решения, поэтому компания отказалась от закупок за рубежом и привлечения иностранцев для интерпретации результатов. Напротив, теперь возможности центра внутритрубной диагностики компании все больше востребованы за рубежом.

Кстати, и продукция построенных «Транснефтью» заводов по производству современных эффективных электродвигателей и насосных агрегатов, оборудования для измерения количества и качества нефти тоже избавила от необходимости покупать дорогостоящие агрегаты за границей. Не забудем, что энергоэффективное оборудование позволяет существенно снизить расходы на электроэнергию, - и получим мощный синергетический эффект.

Инспекционный прибор готов к работе. Фото: пресс-служба ПАО «Транснефть»

Посмотрите на карту - основная часть магистралей «Транснефти» проложена за Уралом в сложнейших природно-климатических и сейсмических зонах. А следить за их работой надо ежесекундно. Поэтому компания разработала и внедрила уникальную систему автоматизированного мониторинга технического состояния магистральных нефтепроводов в районах с аномальными условиями, как, например, на трассе ВСТО. И она тоже не имеет мировых аналогов. «Транснефть» - единственная в мире трубопроводная компания, которая связала практически все современные методы комплексного мониторинга в единую систему. Один из них - воздушно-лазерное сканирование, позволяющее практически до миллиметра отслеживать положение трубы - не повредили ли ее мерзлота или землетрясение.

В условиях крайне низких температур тепло для инфраструктуры крайне важно. Современные энергоэффективные котельные, которые выпускает «Транснефть», позволяют сохранить его даже в самых удаленных от цивилизации уголках. Инновационное горелочное устройство в отличие от иностранных всеядно - работает на газе, нефти и дизельном топливе. Причем концентрация угарного газа в устройстве в 13 раз меньше норм. Комплекс горелок и котельных позволил снизить расходы на топливо на 18%, а электроэнергии на 22%. Эта разработка, защищенная 10 патентами, подана на Премию правительства в области науки и техники.

В гармонии с природой

Неизменный приоритет компании - охрана окружающей среды, где также с успехом находят применение новаторские решения.

Например, «Транснефть» разработала уникальные биопрепараты, которые одинаково эффективно очищают и воду, и землю в любом климате, в том числе и на Крайнем Севере. Фактически компания приручила бактерии и поставила их себе на службу. Их рецептура запатентована, интерес к ним проявили как российские, так и зарубежные компании. На их эффективность обратило внимание и руководство Программы ООН по окружающей среде. Еще одно новейшее решение - освоение собственного производства очистных сооружений сточных вод, в которых применяются передовые технологии очистки с применением мембранного биореактора и «биочипов».

В результате комплексных водоохранных мероприятий компания полностью исключила сброс недостаточно очищенных сточных вод. Теперь даже можно ловить рыбу, спокойно употребляя ее в пищу. В «Транснефти» заботятся и о снижении загрязнения атмосферы. За последние десять лет выбросы сократились почти на 50%. А если вспомнить о популярной сегодня теме парниковых газов, то компания с 2016 года снизила их выбросы на 40%.

При строительстве нефтепровода Заполярье - Пурпе «Транснефть» получила 22 патента на изобретения и 15 на полезные модели. Фото: пресс-служба ПАО «Транснефть»

В ногу с вузами

Задачи инновационного развития «Транснефть» решает в партнерстве с ведущими вузами страны. И это выгодно всем.

С одной стороны, компания использует потенциал вузовской науки для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Так, например, только за последние три года к выполнению таких работ в сфере магистрального трубопроводного транспорта привлекались ученые из 21 высшего учебного заведения страны. Нефтепроводчики заботятся о развитии технической базы вузов. Помогают в ремонте зданий, лабораторий и аудиторий, оснащают их современными лабораторными комплексами, тренажерами и программным обеспечением, развивают учебно-методическую базу.

С другой стороны, студенты профильных направлений проходят производственную практику на объектах «Транснефти», что помогает им на деле познать тонкости практической работы. Примерно пятая часть практикантов потом принимается на работу в компанию. В партнерских вузах регулярно повышают квалификацию и проходят переподготовку сотрудники самой компании. В этом году около 3000 специалистов «Транснефти» снова сели за парту.

Очевидно, что инновации для «Транснефти» не самоцель, и занимается она этим не для галочки. Идет «внутренняя коммерциализация» самых эффективных разработок, когда прорывные решения начинают работать на производстве, инновации позволяют компании, постоянно меняясь, оставаться в лидерах экономики.