«РЕВИЗОР» объединил литературное пространство России

Фото с победителями

И вот наконец-то подведены долгожданные итоги 10 юбилейного конкурса «Ревизор», названы имена профессионалов книжного дела России, определены лучшие проекты в области книгоиздания, книгораспространения и библиотечного дела России. По традиции церемония награждения прошла в культурном центре «Март» накануне открытия 34 Московской международной книжной ярмарки.

Церемония награждения конкурса «Ревизор» – это всегда яркий и запоминающийся праздник, радость от встречи с коллегами и друзьями. Торжественное награждение прошло в форме театрализованного представления, в котором, как и положено были: ведущая – Светлана Зорина, главный редактор журнала «Книжная индустрия», Ревизор – Константин Антипов, заместитель директора Книжной палаты. И по случаю юбилея конкурса на сцену вышел сам автор бессмертной комедии. Роль Николая Васильевича Гоголя блестяще сыграл писатель Владислав Отрошенко.

Владимир Григорьев, вице-президент Российского книжного союза:

«Можно поздравить всех нас с тем, что индустрия выстояла, что книжное дело проходит тяжелый этап в пандемическом мире, но все-таки проходит его с достоинством. Мы объединились и победили, потому что издательства не закрываются, книжные магазины продолжают работать, население страны продолжает читать, покупать, скачивать книги. В марте прошел nonfictio№, состоялся фестиваль «Красная площадь», буквально послезавтра мы открываем Международную московскую книжную ярмарку. Нам казалось, что это невозможно, но все-таки книга и наше интеллектуальное сообщество — неплохие лоббисты.

Нам удалось сохранить самое главное — боевой дух, задор и способность делать интересные, красивые, хорошие, востребованные книги. Я с большим удовольствием благодарю всех детских издателей, которые поддержали Международный конгресс по детской книге. Это был единственный международный формат вообще в мире, который состоялся, на который пожаловали представители 30 с лишним стран, чтобы в офлайне поучаствовать в этом конгрессе. Он был знаковым и очень важным не только для всей детской литературы, но для нашей страны, наших детских издателей. Это, наверное, самый важный нереализованный потенциал экспорта российского интеллекта. Наши детские издатели вполне способны сказать о себе во всем мире.

Нам также удалось в этом году собрать разрозненные писательские союзы и объединить их в Ассоциацию союзов писателей и издателей, которую возглавил Сергей Шаргунов. Нам удалось пробить бюджет для этого союза, постепенно мы вернем дом Ростовых на Поварской для того, чтобы он стал домом писателей и издателей. Мы постараемся, не трогая Переделкино, вернуть еще какую-то собственность этой объединенной ассоциации, чтобы наши молодые подающие надежды писатели получили резидентство, где создавали бы свои лучшие произведения.

Мир, конечно же, меняется, никто пока не может сказать, какой будет постпандемический мир, но важно знать только одно: мне кажется, что мы с вами, преодолев трудности последних полутора лет, готовы к любым вызовам.»

Владислав Отрошенко, писатель:

«Всем досталось, а мне более всех!» – сказал царь Николай I, посмотрев комедию «Ревизор». Досталось всем, кто того заслужил — не обид, а наград, — и от конкурса «Ревизор». Но главный победитель – это книжное сообщество России. Конкурс «Ревизор» объединяет всех — авторов, издателей, блогеров, журналистов, книготорговцев, библиотекарей, политиков, телеведущих, читателей. Людей с разными эстетическими вкусами и политическими взглядами. И это не случайно.

Объединяющая сила для русской культуры и литературы была заключена в жизненном пути и творчестве самого автора «Ревизора». Мало того, что Гоголь — это явление, которое не могло родиться без русского и украинского языков, без русского и украинского сознания, — и то и другое соединилось в нем, превратившись в волшебный и неразрушимый кристалл. Но Гоголь, друживший одновременно с очень разными, а порой непримиримо разными людьми своей эпохи — западниками и славянофилами, консерваторами и прогрессистами — примирял и собирал в единое силовое поле российскую литературную жизнь. Не только как художник, но и как фигура общественной и культурной жизни России, Гоголь был и остается символом объединения. Прекрасно, что гоголевский дух взят на вооружение премией, носящей имя бессмертной пьесы».

Светлана Зорина, главный редактор журнала «Книжная индустрия»

«В 2011 году в рамках журнала «Книжная индустрия» мы задумали конкурс профессионального мастерства и назвали его «Ревизор». В названии заложено несколько смыслов: это и ревизия дел в отрасли, и дань бессмертному гоголевскому «Ревизору» и великой русской литературе.

Все эти 10 лет конкурс развивается вместе с отраслью, он стал творческой площадкой для обобщения издательского, книготоргового, библиотечного опыта, лучших практик по продвижению книги и чтения во всероссийском масштабе.

«Ревизор» многое сделал для открытости рынка, предложил максимально объективные критерии для оценки номинантов, объединил во имя любви к книге профессионалов с самыми разными взглядами».

Дом творчества Переделкино

Новиков Олег Евгеньевич, президент холдинга «ЭКСМО-АСТ», член президиума Российского книжного союза:

«За эти 10 лет «Ревизор» стал, без сомнения, самым главным и самым престижным конкурсом в российской книжной индустрии. Его цель – отметить лучших экспертов отрасли: издателей, книготорговцев, библиотекарей, отметить успешные проекты и инновации в книжном деле России.

Приятно, что сегодня это не только бизнес-конкурс. Это конкурс, связанный с социальными вопросами: вопросами продвижения и популяризации чтения, в частности в рамках номинации «Чтение XXI века». За пандемийный год под эгидой книжной индустрии было придумано много новых интересных проектов и программ продвижения. Все это находит отражение в рамках конкурса «Ревизор».

В 2021 году конкурс прошел по 14 номинациям: «Событие года», «Герой нашего времени», «Руководитель компании/направления», «Редактор года/руководитель направления», «Журналист года», «Блогер года», «Издательство года», «Книжный магазин года», «Продавец года», «Управляющий книжного магазина», «Инновационный книжный проект», «Инновационные сервисы и технологии», «Чтение XXI века», «Лучший образовательный проект».

На конкурс поступило свыше 200 заявок из 30 регионов России от Калининграда до Владивостока. Отрадно, что наряду с крупными и известными компаниями в конкурсе участвуют издательства, книжные магазины и библиотеки из небольших городов и населенных пунктов, национальных краев и автономий. Например, книжный магазин «Другие измерения» из города Верхняя Пышма (Свердловская область), национальное издательство «Айяр» из Якутска, Татарское книжное издательство. Целый ряд интересных проектов по чтению представили библиотеки: из села Буйское (Кировская область), поселок Лысые Горы (Саратовская область), село Новый Некоуз (Ярославская область), поселок Дергачи (Саратовская область), г. Славгород (Алтайский край), село Устьянск (Красноярский край), г. Губинский (Ямало-Ненецкий автономный округ), г. Бийск (Алтайский край). Самой юной участнице – книжному блогеру Ярославе 12 лет. Чтение книг, вовлечение подростков и их родителей в мир книг стало ее социальной ответственностью.

Организаторы конкурса: журнал «Книжная индустрия», Российский книжный союз, Генеральная дирекция Международных книжных выставок и ярмарок, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, а с 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Победители и финалисты конкурса «Ревизор-2021»

Номинация «Событие года»

Победитель — Открытие обновленного Дома творчества Переделкино (АНО «Дом творчества писателей в Переделкино»)

Финалист — Проект «Академия книжного бизнеса для всех» издательства «ЭКСМО»

Финалист — Открытие обновленного музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты»

Номинация «Профессионал года. Руководитель компании»

Победитель — Муслимов Ильяз Булатович, основатель и руководитель компании «Папирус»

Победитель — Шипетина Александра Гановна, директор редакции художественной литературы «Эксмо»

Победитель — Кашин Владимир Александрович, генеральный директор ООО «Санкт-Петербургский Дом Книги» (прорыв года)

Специальный диплом за весомый вклад в продвижение книги и чтения, создание и развитие проекта «Волжская волна» — Иванов Владимир Валентинович, директор НП «Приволжская книжная палата»

Издательство Корпус

Номинация «Редактор года / Руководитель направления»

Победитель — Степанова Алла, зав. редакцией классической литературы в издательстве «Азбука-Аттикус»

Финалист — Прокопович Александр, руководитель Санкт-Петербургского издательства «Астрель СПб»

Финалист — Симонова Юлия, главный редактор издательства «Бослен»

Номинация «Журналист года»

Победитель — Кочеткова Наталья, литературный обозреватель, специальный корреспондент «Лента.ру»

Финалист — Бояркина Полина, литературный критик, главный редактор журнала «Прочтение» (prochtenie.org)

Финалист — Мамлыга Максим, книжный обозреватель журнала «Esquire»

Специальный диплом — Визель Михаил, шеф-редактор портала «Год литературы»

Номинация «Блогер года»

Победитель — Аполлонов Егор, «Хемингуэй позвонит»

Финалист — Миллер Анна @books_holy_anna

Финалист — Белоглазова Ярослава @beloglazovayaroslava

Номинация «Издательство года»

Победитель — Издательство «CORPUS»

Финалист — Издательство «Айар»

Финалист — Издательство «Самокат»

Специальный диплом — Издательский дом «Городец»

За вклад в развитие российского книжного дела и в связи с 30-летием

Номинация «Книжный магазин года»

Победитель — Книжный магазин «Подписные издания» (г. Санкт-Петербург)

Финалист — Книжный магазин «Другие измерения» (г. Верхняя Пышма)

Финалист — Книжный магазин «Книжный Барс-4» (ТРЦ «Малина» г. Рязань)

Специальный диплом — Книжный магазин «Санкт-Петербургский Дом книги»

Специальный диплом — Книготорговая сеть «Амиталь»

Номинация «Инновационный книжный проект»

Победитель — Книга «Неизвестное Солнце. Расследование. Чудеса. Факты. Загадки» Издательство «Айар»

Победитель — Книга «Космос. От пылинки до галактики», издательство «DEVAR»

Финалист — Авторская серия Алексея Иванова от издательства «Альпина. Проза»

Специальный диплом — Издательская программа «Есть смысл». Фонд «Нужна помощь»

Специальный диплом — Серия «Как жить». Издательство «Олимп–Бизнес»

Номинация «Инновационные сервисы и технологии»

Победитель — Сервис создания аудиокниг SPEECHKI

Финалист — Сервис MyBook

Финалист — Книгоиздательская платформа «Rugram»

Номинация «Чтение XXI века. Лучшие всероссийские проекты по продвижению книги и чтения»

Победитель — Чемпионат мира по чтению вслух на русском языке «Открой рот»

Победитель — Журнал «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг»

Финалист — Проект «Писательская Школа Росмэн»

Номинация «Чтение XXI века. Лучшие проекты компаний по продвижению книги и чтения»

Победитель — Фестиваль «Книжный маяк Петербурга». ON-LIFE & ON-SOUND. Интеллектуальный праздник для читающих петербуржцев и русскоязычных жителей интернета

Победитель — Фестиваль «НАУЧПОП-2020», проект «Курилка Гутенберга» и Российская Государственная детская библиотека

Финалист — «Проект Кот Бродского: говорят подростки»

Специальный диплом

Проект «Что Читать Дальше Show» и его руководитель Ирина Золина, издательство «Бомбора»

Номинация «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения»

Победитель — Проект «Точка зрения». Централизованная библиотечная система ЦАО Москвы

Финалист — Проект «Книга Севера». ЦБС, Публичная библиотека г. Норильска Красноярского края

Финалист — Проект «Изобретатели и экспериментаторы», Центральная детская библиотека ЦБС Карасукского района Новосибирской области

Финалист — Проект «Непро100 Абрамов», Муниципальная библиотечная система г. Северодвинск Архангельской области

Профессионал года

Номинация «Лучший образовательный проект»

Победитель — Проект «Медиаволонтерство», Высшая школа печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна

Финалист — Проект «Социальные медиа как инструменты для продвижения товаров и услуг издательства «ИТРК» и Московский политехнический университет

Финалист — Проект «Адымнар – путь к знанию и согласию», Татарское книжное издательство

Номинация «Продавец года»

Победитель — Елисеева Анна Александровна, «Санкт-Петербургский Дом Книги»

Финалист — Гусева Юлия Сергеевна, книжный магазин «Чакона», г. Тольятти

Финалист — Щербакова Лариса Васильевна, книжный магазин издательства «Молодая гвардия», г. Москва

Финалист — Удачин Игорь Анатольевич, продавец 1 категории «Читай-город» (ТЦ Метрополис, г. Москва)

Финалист — Новикова Надежда Анатольевна, продавец-консультант ГУП «ОЦ «Московский Дом книги» на Новом Арбате

Финалист — Соловьева Елена Вячеславовна, продавец-кассир ГУП «ОЦ «Московский Дом книги» (книжный магазин №24 «ДК на Преображенке»)

Номинация «Управляющий книжного магазина»

Победитель — Ермакова Татьяна Николаевна, администратор книжного магазина «Чакона», г. Тольятти

Победитель — Афонина Ольга Анатольевна, территориальный управляющий «Дома технической книги», ГУП ОЦ «Московский Дом Книги»

Победитель — Исаева Людмила Ивановна, заведующий магазином «Читай-город» (Кузьминки, г. Москва)

Победитель — Неустроева Елена Васильевна, управляющий магазином «Буквоед», Лиговский проспект 10, г. Санкт-Петербург

Номинация «Герой нашего времени»

Победитель — Ирина Рочева, организатор фестиваля «ЛитераТула», руководитель независимого книжного магазина «Свидетель» в Туле

Специальные дипломы «Ревизор-2021»:

Сайт Иллюстраторс.ру

Аудиопроект «Рассказы о России». Фонд Николая Расторгуева. Руководитель и голос проекта — Егор Серов

Юбилейные дипломы «Ревизор-2021»:

Государственный музей истории

российской литературы имени В. И. Даля — 100 лет

Издательство «Айар» — 95 лет

Высшая школа печати и медиатехнологий Санкт Петербургского государственного университета промышленных технологий и

Издательство «Вече» — 30 лет

Издательство «ЭКСМО» — 30 лет

Издательство «Питер» — 30 лет

Издательство «Дашков и К» — 30 лет

Книготорговая компания «Амиталь» — 30 лет

Компания «Папирус» — 30 лет

Издательство «Златоуст» — 30 лет

Книготорговая компания «ПродаЛитЪ» — 25 лет

Российский книжный союз — 20 лет

«Институт перевода» — 10 лет

Юбиляры года:

Константин Васильевич Чеченев, президент Ассоциации книгоиздателей России, генеральный директор издательства «Белый город»

Данил Петрович Тарасенко, директор по производству компании «Бурда»

Сергей Дмитриевич Бакейкин, исполнительный директор Межрегионального центра библиотечного сотрудничества

Станислав Николаевич Голубев, генеральный директор издательства «Златоуст»

Марина Георгиевна Харькова, исполнительный директор НП «Гильдия книжников»

Евгений Николаевич Резниченко, исполнительный директор «Института перевода»